＜ROAV GALAXY＞ ローヴ ギャラクシー、京都BAL 1Fにて期間限定POP UP SHOPを開催

SeaChange株式会社

【ROAV GALAXY POP UP 開催概要】

開催期間 : 2026年1月23日(金)～4月5日(日)

開催場所 : 京都BAL 1F

住所：京都府京都市中京区河原町三条下ル山崎町251

営業時間：11:00-20:00 (京都BALに準ずる)

※店頭在庫は日々変動いたしますので、在庫状況は店舗まで直接お問い合わせください。

2026年新作コレクション、ベストセラーモデルや日本限定商品をラインナップ！

軽量でコンパクトに折り畳めるアイウェアとして人気を集める＜ROAV GALAXY＞。

日本市場のニーズに合わせ、シェイプやサイズを一から設計した日本限定モデルを含む2026年コレクションをご用意しました。

サングラスは夏だけのアイテムと思われがちですが、実は冬こそ欠かせない必需品です。

冬は太陽の位置が低いため、目に直接入る光が強く、眩しさを感じやすい季節。

さらに、空気が澄んでいる分、紫外線対策も油断できません。

＜ROAV GALAXY＞は、折りたたんだ時の薄さがスマートフォンとほぼ同じ1cm弱という画期的な設計。

重厚なコートやジャケットのポケットに入れてもシルエットを崩さず、付属の専用ポーチを使えばスマートフォンよりも小さくスマートに持ち運ぶことができます。

アクティブな夏はもちろん、澄み渡る冬の日常まで。

一年中、あなたのスタイルに寄り添う究極のポータブル・アイウェアをご体感ください。

◼️ROAV GALAXY (ローヴ ギャラクシー)について

ロサンゼルスを拠点とするエンジニアやデザイナーによって設立されたアイウェアブランド。

世界で最もコンパクトで、かつスタイリッシュな折りたたみアイウェアを追求しています。

- 世界最小級のコンパクト設計 ネジを使わない独自の構造により、折りたたんだ時の薄さはわずか8mm。専用ポーチに収納すれば、スマートフォンよりも小さく収まります。- わずか15gの軽さと耐久性 素材には薄さ0.6mmの丈夫なステンレスを使用。フレーム重量は約15g（10円玉3枚分程度）と非常に軽く、長時間着用しても鼻や耳に負担がかかりにくい設計です。- 目を守る高いレンズ性能 紫外線を99%カットするだけでなく、光のギラつきを抑える「偏光レンズ」を標準装備（※一部モデルを除く）。レンズ表面には傷防止加工を施しています。

- SeaChange株式会社

国内外の眼鏡・サングラス・アクセサリーの輸出入代理店業務において国や時代を超えたあらゆるジャンルの価値のあるものを、より多くの人々に認知して頂き感動を提供することを目的としています。

ディストリビューター・エージェントとして、世界中のバイヤーとのネットワークにより、ブランドを理想的なマーケットへ開拓を行いサステナブルな関係を作ります。

ブランドに合わせた戦略を企画しブランドの成長に貢献できるよう、ブランディングを行います。



SeaChange株式会社 / SeaChange Inc.

・代表者：代表取締役 井桁 大貴

・所在地：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F



URL：https://www.seachange.co.jp/

Mail：info@seachange.co.jp

ECサイト：https://seachange-inc.com/

インスタグラム : https://www.instagram.com/roavgalaxy.japan/