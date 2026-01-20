株式会社菓子卸センター坂下商店　スーパーカクテル導入で属人化解消とペーパーレス化を実現

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、自社が提供する販売管理パッケージ「スーパーカクテル」をご利用中の株式会社菓子卸センター坂下商店（本社：青森県八戸市、代表取締役：坂下 静香、以下「菓子卸センター坂下商店」）の導入事例を公開しました。

菓子卸センター坂下商店は、1979年のオフィスコンピューター導入以来、業務効率化を目的にシステム活用を進めており、2005年に「スーパーカクテル」を導入、2016年に大規模なバージョンアップを実施しています。さらに文書配信サービス「エアレポ」などを取り入れ、業務の標準化やペーパーレス化を実現。こうした取り組みにより、取扱商品や販路が拡大する中でも、少人数で効率的な運営を継続しています。

▽導入事例ページはこちら https://food.uchida-it.co.jp/solution/case/okashi-sakashita/(https://food.uchida-it.co.jp/solution/case/okashi-sakashita/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=scf&argument=aOYoGgJf&dmai=a696602ca1c0b0)

【株式会社菓子卸センター坂下商店について】

菓子卸センター坂下商店は、1923年に青森県八戸市で菓子製造販売店「永栄堂」として創業し、1963年に卸売業へ転換、1974年に法人化しました。現在は、菓子・飲料の卸売販売、商品開発、オンライン通販ショップの運営を柱に、スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、百貨店など全国約800店舗の取引先へ商品を供給しています。

創業以来、青森の駄菓子文化を大切にしながらオリジナル商品の企画・販売にも注力し、「青森のおいしいを、青森の楽しいを、全国に」という理念のもと、地域と全国市場をつなぐ役割を果たしています。

社名：株式会社菓子卸センター坂下商店

代表取締役：坂下 静香

事業内容：菓子飲料の卸販売・商品開発・オンライン通販ショップ

創業：1923年

資本金：5,000万円

所在地：青森県八戸市大字長苗代字前田47-2

【システム導入の背景・経緯】

長年オフコンを中心に運用してきましたが、属人化、在庫管理の手作業依存が課題でした。特に、東日本大震災時には出荷が急増し、在庫把握・棚卸に時間を要したため、システム対応の必要性を痛感。これを機に、受注業務で使っていたハンディターミナルを倉庫業務にも拡張しました。その後も、軽減税率対応を含む更改により、受注～売上～請求の一連業務の可視化、Excel依存業務のシステム化、データ／マスタ管理の強化を「スーパーカクテル」のバージョンアップとともに進めています。

【導入後の効果】

・受注・売上から請求までの流れがシステム上で明確になった

・5日かかっていた請求書発行業務が1日に短縮された

・請求書の一本化とメール送付により、日々のファイリング作業を削減につながった

【今後の展開】

現バージョンのスーパーカクテル利用が長年に渡っており、仕入・買掛管理のさらなる改善を視野に入れています。現場作業でも、入荷予定データとハンディターミナルのスムーズな連携など改善したい余地があり、最新のスーパーカクテル機能を活用しつつ、過去のカスタマイズ内容と擦り合わせしながら、標準化を目指す考えです。

【スーパーカクテルCore FOODsとは】

「スーパーカクテルCore FOODs」は、食品、化成品などプロセス型製造業向けの製販一体型統合パッケージです。調達から生産、販売まで一元管理を実現し、業務プロセス最適化と製造業務のPDCAサイクル確立を支援します。

※スーパーカクテルCoreFOODsは、株式会社内田洋行の登録商標です。

▽サービス詳細はこちら：https://food.uchida-it.co.jp/solution/(https://food.uchida-it.co.jp/solution/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=scf&argument=aOYoGgJf&dmai=a696602ca1c0b0)

▽資料請求はこちら：https://www.uchida-it.co.jp/form/2-2/sccatalog_core/(https://www.uchida-it.co.jp/form/2-2/sccatalog_core/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=scf&argument=aOYoGgJf&dmai=a696602ca1c0b0)

【株式会社内田洋行ITソリューションズについて】

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=scf&argument=aOYoGgJf&dmai=a696602ca1c0b0)