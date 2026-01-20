【ウェビナー開催】2026年最新版　AI時代に勝ち残る人材紹介会社のマーケ戦略～集客・ナーチャリング・成約を一気通貫で回す具体策～

株式会社Micoお申し込みはこちら :https://client.eventhub.jp/ticket/KE0ufwbbva?utm_campaign=pr&utm_content=seminar&utm_term=zinzai_mico

LINEやAIコールを活用し顧客コミュニケーションのプラットフォームを提供する株式会社Mico(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修)は、REHATCH株式会社、株式会社HERP、ポーターズ株式会社の3社と共同で「2026年最新版 AI時代に勝ち残る人材紹介会社のマーケ戦略 ～集客・ナーチャリング・成約を一気通貫で回す具体策～」と題した無料セミナーを2026年1月29日（木）12:00～オンラインにて開催いたします。

セミナー概要

昨今人材業界では、新規参入企業の急増やスカウト媒体の飽和により広告やスカウトを打てば求職者を獲得できる時代は終わりを迎えました。

そのため、集客から成約までにおける一連の流れを最適化させ、「プロセス全体の生産性を向上させること」が事業成長のカギになっています。

しかし、その重要性はわかっていても、プロセス全体を適切に改善されることは決して容易ではないため、

高額なコストで集客した候補者をその後のフォロー不足やマッチングの精度の低さによって離脱されてしまうなどの課題を抱えている企業も少なくありません。

そこで、本セミナーでは、人材紹介業界の各フェーズに特化したソリューションを提供する4社が集結します。

「どの工程をどのように自動化・最適化させ、生産性を向上させれば良いのか」を4つの視点から具体的に解説。2026年の勝ち筋を築き、AI時代を生き抜くための実践的なヒントをお届けします。

こんな方におすすめ

・事業全体の生産性を抜本的に高める「構造」を作りたい経営者・事業責任者の方

・広告費やスカウト工数が膨らむ一方で、有効なリード獲得に苦戦している方

・集客した候補者を成約まで取りこぼさず、成約数を最大化したい方

登壇者のご紹介

REHATCH株式会社

Sales & Marketing Manager 松藤 聖馬氏

株式会社HERP

ビジネス責任者 右田 卓也氏

ポーターズ株式会社

コンサルタント 浅見 澪氏

株式会社Mico

VP of Product 小越 崇広

開催概要

LINEを活用したマーケティングサービス「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/152_1_768ad90e59686b68d148c0860be4d505.jpg?v=202601201121 ]

「Mico Engage AI」は企業と顧客のコミュニケーションを最適化し、「売上最大化・運用コスト削減」を実現するLINEマーケティングツールです。

AI技術をセグメント配信に採り入れ、これまで人の手では難しかった高度な最適化配信を実現しパフォーマンスを最大化します。

施策立案や戦略設計などのコンサルティングから運用まで、経験豊富なスタッフが手厚くサポートし、成果創出に貢献します。

「Mico Engage AI」サービスサイトTOP：https://mico-inc.com/engage/

AIコール「Mico Voice AI」について

「Mico Voice AI」はAIを活用した自動架電システムです。人の手が行き届かない、時間をかけることができていない架電業務をAIが補うことで、人的リソースの削減・補完と顧客獲得の効率化を可能にします。また、”日本語特有”のイントネーションやスピードの調整でより人間らしい音声の再現にもこだわり、AI音声であっても人が話しているのと変わらない滑らかさをもち、文脈や話の意味を理解できるような音声を実現することで、人以上の架電効果を目指します。

Mico Voice AIサービスサイト：https://mico-inc.com/voice/

Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com