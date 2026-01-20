シリーズ累計販売数675万食突破！おいしい植物性由来。「ブルーグリーンプロジェクト」第8弾　新登場の豆乳を使用した「アーモンドサブレ」など3種類を発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「ブルーグリーンプロジェクト」から、植物性由来の原材料を使い、おいしさにもこだわった商品4種類を、2026年1月20日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※商品によって発売地域が異なります。

■植物性由来の原材料を使った「ブルーグリーンプロジェクト」シリーズ第8弾を発売！

「ブルーグリーンプロジェクト」は、「地球にも良いこと、役に立つことを少しずつでもできることから実行していこう。」という思いを込めて、落合宏理氏監修のもと発足し、地球環境に配慮したカトラリーを展開しています。

近年、食に対するお客さまのニーズが多様化する中で、2023年から「おいしい植物性由来。」をコンセプトに、植物性の原材料を使用した商品を発売しております。

今回は新たに、豆乳を使用した「植物生まれのアーモンドサブレ」や、地域限定で大豆ミートを使用した「植物生まれの担担風おむすび」を展開し、どなたでも気軽に、様々なシーンでお楽しみいただけるラインアップにしました。

また、2025年3月に発売し、ご好評いただいた「植物生まれのキャラメルサンド」を再発売いたします。

今後もファミリーマートでは、植物性由来の原材料を使用し、おいしさにもこだわった商品をラインアップし、お客さまに新たな食の選択肢を提案してまいります。

■植物生まれのアーモンドサブレ商品担当のコメント

生地に豆乳を使用し、植物性由来でありながらおいしさにもこだわりました。アーモンドとココナッツで香ばしさや食感を付与し、メープルの香りでやさしい甘さに仕上げた満足感のある味わいです。気軽に楽しんでいただける、お菓子の新たな選択肢として是非お試しいただければ幸いです。

【商品詳細】

【商品名】植物生まれのアーモンドサブレ

【価格】175円（税込189円）

【発売日】2026年1月20日（火）

【発売地域】全国

【内容】生地に豆乳を使用しています。アーモンドとココナッツの香ばしさと食感がアクセントのサブレです。メープル香るやさしい甘さに仕上げました。

※数量限定

【商品名】植物生まれのキャラメルサンド

【価格】193円（税込208円）

【発売日】2026年1月20日（火）

【発売地域】全国

【内容】全粒粉を使ったザクザク食感のキャラメル生地に、キャラメルクリームをサンドしました。キャラメルに含まれる乳原料を豆乳やココナッツなどに置き換えています。

※数量限定

【商品名】植物生まれの担担風おむすび

【価格】178円（税込192円）

【発売日】2026年1月20日（火）

【発売地域】関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県（一部店舗））

【内容】ラー油と胡麻の風味豊かなごはんに、甜面醤、豆板醤等の調味料で甘辛く味付けした大豆ミートをトッピングしたおむすびです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上