天然アナツバメの巣「BI-SU」、抗がん剤治療のQOL向上を目指す新サプリメント「メディシアル」の症例報告を開始。

エムスタイルジャパン株式会社

エムスタイルジャパン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：稲冨幹也）が展開する、天然アナツバメの巣を使用したブランド「BI-SU（ビース）」は、がん治療における副作用軽減と患者様のQOL（生活の質）向上を目的とした新製品「BI-SU MediSial Supplement（メディシアル サプリメント）」において、専門医療機関と連携したヒト症例報告（モニタリング）を開始いたします。

■「MediSial Supplement」の開発。 伝統的な「妙薬」から、科学が証明する「新しい医療」へ

古来より「大病のお守り」「不老不死の妙薬」として珍重されてきたアナツバメの巣。私たちは、この自然の恵みが持つ未知の可能性を解き明かすべく、大学との共同研究を重ねてまいりました。

その結果、天然アナツバメの巣エキスが「抗がん剤による体重減少の抑制」や「骨髄・胸腺の回復」、さらには世界初（※）となる「骨髄中の造血幹細胞（HSC）の保持・増加」に寄与する可能性を突き止めました。これらの研究成果に基づき、がん治療に立ち向かう患者様を支えるための最高峰サプリメント「MediSial Supplement」を開発いたしました。

（※）骨髄環境における造血幹細胞集団の保持・増加に関する作用。2025年11月時点、当社調べ。

BI-SU MediSial Supplement※現在一般販売はしていません。

抗がん剤治療の副作用軽減を目指し、科学的エビデンスに基づき誕生。医療の未来を拓くために開発された、BI-SU初のメディカル製品。

【製品概要】

製品名: BI-SU MediSial Supplement（メディシアル サプリメント）

内容量: 1箱180粒入（1粒370mg）

価格: 96,120円（税込）

主要成分：天然アナツバメの巣エキス、霊芝

特許情報：関連技術について特許出願中（特願2025-031119）

■専門医と連携し、20の症例から未来の治療を創る

本プロジェクトでは、「銀座がん医療クリニック」および「北新地さくらクリニック」と提携し、抗がん剤治療中の患者様を対象とした3ヶ月間の服用・経過観察を実施いたします。

症例報告の内容: 服用前後の血液数値の変化（白血球、赤血球、血小板等）、および倦怠感や食欲不振といった副作用の自覚症状を4段階で評価し、客観的なデータを蓄積します。

■今後の展望：医療の常識を塗り替え、地球をも癒す「再生」のロードマップ

BI-SUは、今回の症例報告を皮切りに、ツバメの巣が「医療の選択肢」として標準化される未来を目指します。

１．アカデミックな信頼の確立

専門医と共に、ツバメの巣が体に作用する具体的な仕組みを解明します。その成果を日本臨床腫瘍学会や日本癌治療学会などの主要な医学会で発表し、医療現場での科学的信頼を確立します。

２．全国のクリニックへ導入を広げる仕組みを作る

提携病院から継続的にデータが集まる「研究プラットフォーム」を構築します。症例レポートを標準化し、都内の有力クリニックから全国の医療機関へと「成功パターン」としての導入を加速させます。

３．「医療への活用」で「ジャングルの自然」を守る

MediSialが医療現場で普及することは、当社のミッションである「アナツバメの生態系保護」と「ジャングルの自然保護」への寄付と活動に直結します。医療における一歩が、地球環境を再生する一歩となるビジネスモデルを完遂します。

■「BI-SU」とは

「何かの犠牲の上に自分の美と健康があってはならない」という哲学のもと、効率や利益のみを追うのではなく、人・動物・自然のすべてを傷つけない「真のブランド」の創造を目指しています。 原料には代表・稲冨自らが採取した、ヒナが巣立った後、二度と使われることのない100％天然のアナツバメの巣のみを使用。 2017年には「ツバメの巣研究所」を設立し、これまでに特許取得2件を含む多岐にわたる研究を通じて、その真価を科学的に解明してきました。 GINZA SIXやISETAN SALONEへの直営店出店、そしてインナーケアからスキンケアまで天然ツバメの巣を贅沢に配合したフルラインナップの展開を通じ、「真のラグジュアリー」の創造に挑戦しています。