【初】自動フォークリフト「AutoFork」量産モデル、国内製造業の工場へ初納品

株式会社ハクオウロボティクス

株式会社ハクオウロボティクス（本社：東京都荒川区、代表取締役：鈴木 智広）は、自社開発の自動フォークリフト「AutoFork」の量産モデルを、2025年12月25日に国内製造業の工場へ納品したことをお知らせいたします。

本件は、三菱ロジスネクスト株式会社との車体供給および製造契約を経て実現した、AutoFork量産フェーズにおける初の導入事例となります。

■ 背景：物流・製造現場の課題解決を加速

自動フォークリフト「AutoFork」量産モデル外観倉庫内に並ぶ量産モデル

現在、製造業・物流業界では労働力不足が深刻化しており、フォークリフト作業の自動化は急務となっています。一方で、従来の自動化ソリューションは、導入コストや保守体制、供給安定性といった点で課題を抱えていました。ハクオウロボティクスは、三菱ロジスネクストとの協業を通じて、実運用に耐えうる「信頼性」と、迅速な供給を可能にする「量産体制」の構築に注力してまいりました。今回の納品は、そうした取り組みの成果を結実させた重要なマイルストーンとなります。

■「AutoFork」量産モデルの主な特長

今回納品したAutoFork量産モデルは、試作・検証段階で得られた知見を反映し、現場での「止まらない運用」を前提とした設計へと進化しています。

・量産を前提とした機体設計

三菱ロジスネクストの車両プラットフォームをベースに、ハクオウロボティクスの自動運転技術を統合。高い堅牢性とともに、安定した部品供給およびメンテナンス性を実現しました。

・現場導入のしやすさ（高い親和性）

反射ポールを活用したシンプルな自己位置認識技術により、大規模な施設改修を必要とせず、既存の物流・製造現場へスムーズに導入することが可能です。

・実運用を見据えた拡張性

上位システム（WMS／WES※）との連携や、シナリオごとのルートや速度設定機能、複数台運用を視野に入れたソフトウェア構成を採用。将来的な業務拡大や運用高度化にも柔軟に対応します。

※WMS…倉庫管理システム / WES…倉庫運用管理システム

■ 導入工場での活用方法（ユースケース）

本導入先の製造工場では、工場内で完成した自動車部品が格納されたパレットの搬送工程において、自動フォークリフト「AutoFork」を活用しています。生産工程完了後のパレットを、自動倉庫の投入口や検査工程の置き場まで自動で搬送することで、工程間搬送の省人化と作業の平準化を図っています。

■ 今後の展開

ハクオウロボティクスは、今回の量産モデル初納品を皮切りに、AutoFork量産モデルの提供を本格化してまいります。製造業・物流業を中心に、現場ニーズに即した搬送自動化の展開を進めてまいります。

【自動フォークリフト「AutoFork」 製品概要】

自動フォークリフト「AutoFork」は、庫内搬送・工場内工程間搬送に対応した小型自動フォークリフトです。独自開発の自動運転ソフトウェアと物体認識技術を組み合わせた複数パレット一括自動認識や、倉庫内に設置されている物流機器との連携作業、最短で納入当日から自動搬送できる簡易なセットアップ等、現場の実用性と使いやすさを両立しています。

製品ページ：https://hakuou.co.jp/products/autofork/

【ハクオウロボティクスについて】

自動フォークリフト「AutoFork」

所在地:東京都荒川区南千住8-­5-­7 白鬚西 R&D センター202

代表者:代表取締役 鈴木 智広

ハクオウロボティクスは、「『モノを運ぶ』のない世界へ」というミッションのもと、物流の完全自動化を目指すスタートアップ企業です。2022 年に東京都で設立され、倉庫内搬送・工場内工程間搬送に対応した小型自動フォークリフト「AutoFork」の開発・販売を手がけています。独自開発の自動運転ソフトウェアと物体認識技術を組み合わせた複数パレット一括自動認識や、倉庫内に設置されている物流機器との連携作業、最短で納入当日から自動搬送できる簡易なセットアップなど、現場の実用性と使いやすさにこだわった機能を提供しています。2024 年 8 月に物流不動産 世界最大手のプロロジスより出資を受けて事業の拡大を進めています。ロボティクスの力で今後本格化する物流自動化の先端を走り、新たな価値を提供し続けます。

URL: https://hakuou.co.jp/