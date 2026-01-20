多様な価値観に応えるウィメンズブランド集積店舗「エディット ユナイテッドアローズ」 2026年3月、関東・都内初となる横浜店、新宿店をオープン

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、ウィメンズブランドの集積店舗「エディット ユナイテッドアローズ（Edit united arrows）」を、2026年3月4日（水）にニュウマン横浜、3月5日（木）にニュウマン新宿へオープンします。関東・都内エリアでは初となる出店で、ブランド1号店の梅田店同様に異なるテイストを持つ複数ブランドを集積し、幅広いシーンに対応するスタイリングを提案します。

「エディット ユナイテッドアローズ」は、「ユナイテッドアローズ」という大きな価値観を共有しながら、さまざまなファッション志向を持つブランドを集めたウィメンズストアです。コンセプトは、“女性が自分自身のためにファッションを楽しむストア”。多様な生き方や価値観が尊重される時代に、スタイルの多様性とファッションの楽しさを提供していきます。今回新たにオープンする横浜店では「ユナイテッドアローズ」「コンテ」「イウエン マトフ」、新宿店では「エイチ ビューティー＆ユース」「ロエフ」の各ブランドのオリジナル商品を中心に集積し、ブランドの枠を超えた多彩なスタイルで女性が自分らしさを表現できる空間を創出します。

■「エディット ユナイテッドアローズ」横浜店、新宿店の概要

両店舗とも「女性の多様な価値観やブランドのインクルージョン」のコンセプトのもと、象徴となる大理石の壁や天然木の大きなカウンター什器など内装の細部にこだわり、温かさやモダンさを持ち合わせた空間に仕上げました。新宿店では大理石の種類と色を変えることで、梅田店や横浜店とは異なる雰囲気を演出しています。

「エディット ユナイテッドアローズ 横浜店」イメージパース「エディット ユナイテッドアローズ 新宿店」イメージパース

店名：「エディット ユナイテッドアローズ 横浜店」

オープン日：2026年3月4日（水）

住所：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA 2F

店名：「エディット ユナイテッドアローズ 新宿店」

オープン日：2026年3月5日（木）

住所：東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan SHINJUKU 2F

■店舗オープン記念商品（一部）について

「レース」をキーワードに各ブランドの特色を生かしたアイテムをご用意しました。

【横浜店での取扱い商品】

「ユナイテッドアローズ」

ブラウス 39,600円

柔らかな素材感に加えてペプラム切替とギャザーによる程よい分量感が女性らしさを引き立てます。フロントのくるみボタンとループ仕様が繊細で上品な印象でカーディガンのように軽やかに羽織れます。ジャカード機で丁寧に編み上げたラッセルレース素材を使用しており、ナイロン糸による柔らかな風合いと美しいドレープ性もポイント。部分的に太番手のコードを織り込むことで、さりげない凹凸感と柄の陰影に奥行きをもたらしています。

スカート 45,980円

配色異素材コンビのタイトスカート。裾とベントから覗く繊細で柔らかなレースが歩くたびに揺れて女性らしい印象に。尾州産地で開発された毛羽の少ないTW素材を採用した上品な外観と発色性もポイント。裾部分には部分的に太番手のコードを織り込んだラッセルレースを組み合わせ、さりげない凹凸感と奥行きのある表情をプラスしました。

「コンテ」

ブラウス 39,600円

ノースリーブの2重仕立て。繊細で女性らしい柔らかな雰囲気のレースとシアーな素材の2重仕立てのフェミニンなブラウスです。

「イウエン マトフ」

ビスチェ 29,700円

全面に刺繍を施したビスチェはシャープなハートネックとパッチワーク風のオリジナル柄刺繍が特徴。後ろがリボンで結ぶ仕様になっておりサイズの微調整が可能です。

【新宿店での取扱い商品】

「エイチ ビューティー＆ユース」

ビスチェ 12,980円

伸縮性のあるレース素材で仕立てたボディはハイレッグカットのカーブが効いたデザインでコーディネートのアクセントに。レイヤードスタイルやジャケットのインナーとしてもおすすめです。

「ロエフ」

カーディガン 38,500円

リネンヤーンを透かし柄で編み上げたサマーニットは、ピンポンツリースポンジをモチーフにしたデザイン。リネンならではの質感と透かし編みが素肌に心地よく、軽やかで上品な印象を与えるポロ襟の半袖カーディガンです。

＊「ユナイテッドアローズ」「コンテ」「イウエン マトフ」の各アイテムは、梅田店にて2月上旬に先行発売します。

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザイン・仕様、価格、取り扱いの有無等は予告なく変更になる場合があります。

【参考プレスリリース】女性が自分自身のためにファッションを楽しむ。多様な価値観に対応するウィメンズブランド集積店舗「エディット ユナイテッドアローズ」2025年9月10日（水）、グランフロント大阪にオープン。「ユナイテッドアローズ」「アストラット」「コンテ」「イウエン マトフ」のアイテムを集積（2025年8月5日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000383.000003197.html

■「エディット ユナイテッドアローズ（Edit united arrows）」について

株式会社ユナイテッドアローズが展開するウィメンズブランドの集積店舗。ブランド名の「Edit(編集)」は、Empowerment（エンパワメント）、Diversity（多様性）、Identity（個性）、Treasure（宝物）の頭文字をもとに構成。現代に生きる女性たちの多様な価値観やライフスタイルに寄り添うことを目指します。

■「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」について

「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合するトラッドマインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナルを、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。

■「コンテ（conte）」について

2024年秋冬シーズンにデビュー。コンセプトは“NATURAL MODE”。確かな仕立てと物作りによるスタンダードアイテムを、フェミニンなシルエットとメンズライクなディテールでこなす。抜かないゆるさ、凛として自然体。今を生きる大人の女性のための服を表現していきます。ディレクターは過去に複数のブランドディレクターを手掛けた経験を持つ辺見えみりさん。

■「イウエン マトフ（AEWEN MATOPH）」について

「個性を輝かせ、彩を与える服」をテーマに展開。テイストミックスを自由に楽しみながら、上品な中にも遊びココロを忘れない。オリジナリティや自分らしさを大切にし、それを楽しみ、生きる原動力としている女性たちへ。

■「エイチ ビューティー＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）」について

東京のハイエンドなスポーツ・カジュアルスタイルを魅せる、「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」のピークに位置するコンセプトストア。「東京大人のクールな服」をテーマに“City Man and Woman”のコンセプトのもと、都会的なハイエンドカジュアルをジェンダーレス、ボーダーレスに魅せながら提案します。

■「ロエフ（LOEFF）」について

「年齢を重ねても大切にしたい日常着」。全ての服には歴史と物語があり、同様に様々な素材/縫製/加工/仕上げにおける先人たちのたゆまぬ努力があり、私たちの身に纏うモノが作られていきます。ルーツを大切にし、如何に創意工夫をするか。「 精悍 ／ 品 ／ 質 ／ 真摯 」をポリシーにモノづくりを続けていきます。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。