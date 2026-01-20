いなば食品　「創業220周年記念 見開き広告」を静岡新聞にて掲載！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長:稲葉優子）は、創業220周年を記念した見開き全面広告（全30段）を、本日1月20日（火）付の静岡新聞朝刊に掲載いたしました。

■見どころ

紙面を大きく飾るのは、創業当時の活気あふれる「いなば商店」を描いた情緒あるイラストと、最新鋭の工場群の写真です。

江戸時代から続く220年の歴史は、ふるさと静岡の豊かな海と大地の恵み、そして地域の皆様に支えられてきた歩みそのものです。本広告では、かつての由比の賑わいと現在のグローバルな展開を対比させ、静岡から世界へ広がる「いなば」の軌跡を描いています。

■広告掲載概要- 掲載紙：静岡新聞（朝刊）- 掲載日：2026年1月20日（火）- 規格：全30段（見開き全面カラー）

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)