パンダ＆レッサーパンダが仲間入り！ いきものをモチーフにした人気シリーズより新作やサイズ展開拡大など充実なラインアップで1月下旬より順次発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、“いきもの”デザインのアイテムを展開する「IFME いきもの」シリーズより、新たに「パンダ」「レッサーパンダ」をモチーフにした「IFME いきもの アニマルワンベルトスニーカー」をIFME 直営店舗、オンラインストア、IFME POPUP 伊勢丹新宿店、他 IFME 取扱店舗にて2026年1月下旬より順次発売を開始します。また、子どもたちから人気の恐竜シリーズの新商品や、SNSで話題となったねこちゃんスニーカーの待望のキッズサイズも同時期に発売します。

パンダ＆レッサーパンダがモチーフの新デザインが新登場！

様々な“いきもの”をモチーフとしたアイテムを展開する「IFME いきもの」シリーズは、2025年2月の発売以来、そのキャッチーなデザインでSNSを中心に話題となっているIFMEの人気シリーズです。

今回の新商品では、ベルトを開けるとキュートな顔がのぞく「パンダ」「レッサーパンダ」のスニーカーが登場します。また、“恐竜”モチーフの新商品では、ティラノサウルスやステゴサウルスのシルエットがオシャレなシューズを展開。ビタミンカラーで子どもらしい元気なデザインに仕上げました。

また、2025年2月の発売以来、大きいサイズのリクエストが多数あった「IFME いきもの ねこちゃんスニーカー」から、新たにKIDSサイズ（15.0cm～18.0cm）が登場します。さらに、IFME直営店限定で「ねこ」「いぬ」をそれぞれあしらったファーストシューズも新たに発売。より多くのお子様におすすめできるラインナップとなりました。

シリーズ共通でBABYには愛くるしい「肉球ソール」を、KIDSには軽いのに丈夫な「軽量ソール」を兼ね備えています。※「きょうりゅうくんスニーカー」にはBABY・KIDS共通で軽量ソールを採用しています。

肉球ソール / 軽量ソール

商品概要

IFME いきもの アニマルワンベルトスニーカー

●BABY

サイズ：12.0～15.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE/BROWN

品番：20-6306

価格：4,730円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

肉球ソール：動物の足裏をイメージしたデザインが特徴の、軽量ながらもグリップ性も兼ね備えたソール。

●KIDS

サイズ：15.0～19.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE/BROWN

品番：20-6316

価格：4,730円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

軽量ソール：耐久性を損なうことなく、足を守る強さはそのままに軽量化を追求したソールです。

IFME いきもの きょうりゅうくんスニーカー

●BABY

サイズ：12.0～15.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：NAVY/BLACK

品番：20-6307

価格：4,950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

軽量ソール：耐久性を損なうことなく、足を守る強さはそのままに軽量化を追求したソールです。

●KIDS

サイズ：15.0～21.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：NAVY/BLACK

品番：20-6320

価格：4,950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

軽量ソール：耐久性を損なうことなく、足を守る強さはそのままに軽量化を追求したソールです。

KIDSサイズ新登場！ ※BABYサイズは2025年2月発売

IFME いきもの ねこちゃんスニーカー

●KIDS

サイズ：15.0～18.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：GREY/BEIGE/WHITE

品番：20-6321

価格：4,730円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

軽量ソール：耐久性を損なうことなく、足を守る強さはそのままに軽量化を追求したソールです。

直営店限定商品

IFME いきもの ねこちゃんファーストシューズ

●FIRST

サイズ：11.5～13.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE

品番：20-6323

価格：4,950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

IFME いきもの わんちゃんファーストシューズ

●FIRST

サイズ：11.5～13.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：BEIGE/GREY

品番：20-6324

価格：4, 950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

IFME POPUP 伊勢丹新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館6階 スクール子供雑貨

「IFME いきもの」シリーズとは？

身近な動物から動物園の人気者まで、子どもたちが興味を持つ“いきもの”をテーマに、愛らしいデザインで展開するシリーズです。2025年1月より「IFME PARK」シリーズとして展開してきましたが、新商品の登場に合わせ、2025年10月に「IFME いきもの」シリーズへと名称を新たに変更しました。これまでに「ねこ」や「サメ」、「ペンギン」などをモチーフにしたデザインを発売しています。

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride（エバーストライド）」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting（永続する）」と「Stride（歩み）」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています。）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて、消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地：東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階

URL： https://www.marucob.com/