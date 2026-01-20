セーフィーのAIソリューションとHacobuのトラック予約受付サービスが連携

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）とデータの力で物流課題を解決する株式会社Hacobu（東京都港区、代表取締役社長CEO 佐々木 太郎、以下「Hacobu」）は、荷待ち・荷役時間短縮への貢献を目指すべく、セーフィーが提供・開発するクラウドカメラおよび車両の入退場を管理する「AI-App ナンバープレート認識」（※2）と、Hacobuのトラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」との連携を開始します。本連携ソリューションは、株式会社MonotaRO（大阪府大阪市：代表執行役社長 田村 咲耶、以下「MonotaRO」）の協力のもと、笠間ディストリビューションセンターにて実証実験を行いました。

本取り組みの背景

物流領域で深刻化する人手不足に対応するため、2025年4月に施行された改正物流関連二法（※3）により、荷待ち・荷役時間の短縮への取り組みがすべての荷主に努力義務化されました。さらに、2026年4月からは年間取扱貨物重量が9万トン以上の「特定荷主」に対し、物流効率化に資する中長期計画の提出などが新たに義務化（※4）されます。これにより、バースの混雑緩和や、トラックの待機・作業時間の正確な把握が喫緊の課題となっています。

セーフィーはこれまで、映像データを用いた遠隔での状況確認や、映像解析による業務効率化・異常検知ソリューションを提供し、物流・運輸業界のDXを推進してまいりました。例えば、バースにカメラを設置することで、遠隔からのモニタリングを可能にし、バース稼働率の向上やトラックの待機時間削減に貢献しております。

一方、Hacobuは、個社の枠を越えた物流ビッグデータの分析・活用基盤となる「物流情報プラットフォーム」の構築を目指し、クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」を事業展開しています。MOVOシリーズの1つで、6年連続シェアNo.1（※5）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」は、入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における車両の荷待ちの改善や生産性向上を支援するサービスです。

この度、セーフィーの車両入退場管理ソリューションである「AI-App ナンバープレート認識」と、Hacobuの「MOVO Berth」をAPI連携し、物流拠点における効率化を一層支援する取り組みを開始しました。



（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

（※2）プレスリリース「セーフィー、「AI-Appナンバープレート認識」の提供を開始」

https://safie.jp/ai-app/number-plate/（2026年1月20日発表）

（※3）「物流総合効率化法（物資の流通の効率化に関する法律）」と「貨物自動車運送事業法」のこと

（※4）経済産業省：特定荷主の物流効率化法への対応の手引き

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf（2025年9月公開）

(※5) 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/

バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア

本連携の概要

物流拠点の入退場口およびバースにセーフィーのクラウドカメラを設置し「AI-Appナンバープレート認識」により取得した車両情報をAPI連携することで「MOVO Berth」への入退場登録を自動で行うことが可能になります。これにより以下のメリットを実現し、物流効率化を強力に推進します。

連携イメージ

実証実験の概要

- 入退場管理の自動化と正確な時間記録車両の物流拠点への入退場登録が自動化されます。これにより、事務所スタッフの作業負荷が軽減されるとともに、入退場の実態を反映した時間データを安定的に記録・蓄積できます。- データに基づいた運用体制の構築支援自動収集された入退場データを活用し、各物流拠点の特性に応じた最適な運用体制の構築を支援します。これにより、2026年4月から「特定荷主」に義務化される、物流効率化に向けた中長期計画の策定に必要なエビデンスデータの整備に貢献します。- 「MOVO Berth」で車両情報を事前登録（入場予約は拠点により任意での運用が可能）- 物流拠点の入退場ゲートにセーフィーのカメラを設置することで、カメラに付帯した「AI-Appナンバープレート認識」により車両のナンバーを検知- 登録済みの車両情報を「MOVO Berth」の情報と照合し、入場時刻を登録- 荷役完了後のトラック退場時、カメラが再度車両ナンバーを検知し、退場時刻を登録- 実施場所：株式会社MonotaRO 笠間ディストリビューションセンター- 実施期間：2025年11月10日（月）～2026年1月16日（金）- 実施目的

（１）入場ゲートでの車両停車を解消し、渋滞緩和とスループット向上を実現する

（２）将来的な人件費と受付時間の削減に向け入荷トラックの受付業務自動化の検証をする

（３）バース予約有無に関わらず、全ての入荷車両を迅速かつ正確に識別・管理する

（４）セーフィーのカメラとMOVO Berthとの連携により、バース利用効率を最大化する

（５）車両待機状況を可視化し、構内安全と管理精度を高める

（６）上記を実現する、かつ通常走行中の車両に対し、停止や減速の指示をすることなく、

実用レベルのナンバープレート認識精度（読み取り精度）が出せるか検証する

実証実験の結果

本実証実験にて「AI-App ナンバープレート認識」と「MOVO Berth」の連携を通じて、下記の効果が期待できることを確認しました。



【1】実証期間中、検知対象となった車両については、高精度な車両ナンバー読み取りを実現しました。フォークリフトが車両と部分的に重なるような視認性の低い状況や、複雑な現場環境下においても、AIが正確に対象を捕捉し、人的な確認作業を代替できる実用性の高さを証明しました。それにより、これまで約3割ほどあった予約外の入退場記録についても識別・管理が可能になりました。

【2】車両ナンバー認識から「MOVO Berth」の予約情報照合までがシームレスに自動化されたことで、バース予約済みのドライバーは車内からの手動操作や受付への立ち寄りによる受付操作が不要となりました。これにより、待機時間の短縮と業務生産性の向上を同時に実現し、ドライバーの労働環境改善に寄与します。

株式会社MonotaRO 物流部門 笠間入荷グループ グループ長 中田 英一さまコメント

今回当センターからは、敷地内へ入場する全車両から『入荷バースに向かう車両のみ』を特定して検知したいという難しい要望を出していましたが、セーフィーはフットワーク軽く迅速に現地調査をし、コストや工期を最小限に抑えた最適な設置プランを提示してくれました。

実証実験では、車種や進入時の角度が多岐にわたる現場特有の課題を、最適な画角設定でクリアし、実用レベルの極めて高い精度でナンバーを認識できました。さらに『MOVO Berth』との連携も非常にスムーズで、予約情報との照合が自動化されたことに手応えを感じています。今回の仕組みにより、ドライバーの受付負担軽減や待機時間の削減といった物流効率化のさらなる加速を期待しています。

今後の展開

今後は、本取り組みが適すると考えられる物流拠点に対し、セーフィーとHacobuがそれぞれの知見や強みを活かし、システム導入から運用体制の構築、データ活用までを含めた提案を進めてまいります。両社は、物流課題の解決に貢献し、持続可能な物流の実現を目指します。

クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売、土木・建築、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

・データガバナンスに関する取り組み(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)

・データ憲章(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)（2022年4月1日発行）

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現する、6年連続シェアNo.1、成長率250%（※）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを生かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。

「MOVO Berth」の詳細資料はこちら＞https://hacobu.jp/form/document-sd-berth/

※出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア

映像から未来をつくる



【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画・映像管理プラットフォーム『Safie（セーフィー）』の運営

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams



【株式会社Hacobuの会社概要】

所 在 地 東京都港区芝5-29-11 G-BASE田町4階

設 立 2015年6月

代表取締役社長CEO 佐々木 太郎

事業内容 クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション＆AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」の展開

コーポレートサイトU R L https://hacobu.jp/