アートデコが運営するレディースファッション通販サイト『GRL(グレイル)』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、アートデコ株式会社(本社：大阪府大阪市、以下アートデコ)が運営するレディースファッション通販サイト『GRL(グレイル)』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことをお知らせいたします。
アートデコが運営するレディースファッション通販サイト『GRL』
詳細を見る :
https://www.grail.bz/
アートデコは「リアル店舗に劣らない品質、ブランディング」をスローガンに、若年層をメインターゲットとしたレディースカジュアルファッションの販売および物流事業を展開しています。
同社が運営するレディースファッション通販サイト『GRL』は、約250万人が利用する国内最大級のファストファッション通販サイトです。「9999円以下で全身揃うファストファッションブランド」をコンセプトにトレンド感と手に取りやすい価格を両立した豊富なアイテムを提供しています。
このたび、アートデコが運営する『GRL』にZETAが提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入され、サイト内のCX向上を支援しています。
豊富なカテゴリ検索の実装により快適な購買体験を提供
「新着アイテム」や「シューズ」といったカテゴリに加え、より細分化された項目が検索条件として表示されるようになりました。この機能によってユーザーは少ない操作で効率よく商品を探すことが可能となるため、快適な購買体験の実現をサポートしています。
＜例＞
「新着アイテム」の絞り込み項目：1週間単位の新着アイテムの条件表示
「シューズ」の絞り込み項目 ：「パンプス」「ショートブーツ・ブーティ」
絞り込み項目の充実化で利便性向上に寄与
検索結果ページにて「カラー」や「販売タイプ」「最近値下げされた商品のみ表示」など細かな条件での絞り込みが可能となりました。この機能により、各ユーザーのニーズに合った検索結果を提供できるようになるため、利便性向上に貢献します。
ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売