Speeda、2025年国内スタートアップ資金調達状況動向をまとめた『Japan Startup Finance 2025』の速報を公開。国内スタートアップ資金調達総額は7613億円

Speedaは、2025年（2025年1～12月）の国内スタートアップ資金調達状況を伝える動向をまとめた『Japan Startup Finance 2025』を集計し、2026年1月20日（火）にレポートの速報記事を公開しました。

『選別と延長戦が進む──2025年スタートアップ資金調達動向』

https://initial.inc/articles/japan-startup-finance-2025

本記事は、Speedaが1月27日（火）に公開予定の国内スタートアップの資金調達動向を網羅的に分析したレポート『Japan Startup Finance 2025』に先立ち、そのエッセンスを速報としてまとめたものです。詳細な分析や豊富な図表については、同レポートで詳しく解説します。

＜速報記事 概要＞

2025年の日本のスタートアップ資金調達総額は、7613億円（デット除く）と前年同時期の集計額からほぼ横ばいを維持しています。一方、1社あたりの資金調達額をみると、平均は3.1億円で変わらないものの、中央値は前年値（7760万円）から6240万円へ低下。総額の維持とは裏腹に、特定企業への集中と小粒化が進んでいます。

ファンド設立も、設立本数・総額ともに前年を上回ったものの、標準的なファンド規模は縮小し、総額を超大型が下支えする構図が鮮明になっています。募集の長期化や金額非開示の増加など、投資家側も実績と戦略によって峻別される時代に突入しています。

EXITでは、上場維持基準の見直しを背景に質の高いIPOへのシフトが進む一方、M&Aは件数ベースで高水準を維持しています。不確実な環境下で、リスクマネーは「選別」と「延長戦」の色合いを強めています。

また、2月17日（火）には、スタートアップの最新動向について、市場のムードや投資家心理の変化も踏まえつつ、今後の見通しをテーマにしたセミナーを開催します。ベンチャーキャピタル「アニマルスピリッツ」を運営する朝倉祐介氏と、レポート監修者でコネクシーの森敦子氏をお招きし、足元の動向から中長期的な展望までを深掘りして解説します。

