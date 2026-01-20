【ちっちゃいことは気にするな】『ゆってぃの延命ラジオ』にて超バイトを3ヶ月連続実施！第一弾は“人生相談バイト”をシェアフルで募集

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、インターネットラジオ局「fmGIG Bチャンネル」にて放送中のラジオ番組『ゆってぃの延命ラジオ』とタイアップし、2026年2月13日（金）にゆってぃに悩みを相談する”人生相談”バイトを『シェアフル』超バイトで募集します。

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

インターネットラジオ局「fmGIG Bチャンネル」にて放送中のラジオ番組『ゆってぃの延命ラジオ』にて、ゆってぃにお悩みを相談する方を20名募集します。交通費は全額支給の予定ですが、就業者20名のうち10名の方はリモートでの就業が可能なため、遠方にお住まいの方にもご応募が可能です。また、就業特典として、ゆってぃのサインおよび記念撮影をプレゼントします。

「ゆってぃに相談したい！」という“ちっちゃい悩み”をお持ちの方のご応募をお待ちしています。

◼️募集要項

応募条件：『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）がお済みの方

応募資格：ちっちゃいことを気にしたくない方

就業日時：2026年2月13日（金）15時～17時

勤務時間：2時間程度

就業場所：渋谷駅周辺

※詳細は当選者にのみ別途お伝えいたします

給与：時給3,000円

交通費：全額支給

募集人数：20名（現地10名、リモート10名）

お仕事内容：ゆってぃに悩みを相談するお仕事

特典：ゆってぃのサイン、記念撮影

■応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.シェアフルのアプリをダウンロード(https://app.adjust.com/1w1bjdx4)

４.ホーム画面の「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2026年1月20日(火)～2026年1月29日(木)

当選発表：2026年1月30日(金) 予定

※本企画は全3回を予定しており、2月以降にも募集を予定しています。

※応募者の中から選考のうえ、当選者を決定いたします。

※当選発表はメールまたはお電話にて、当選者にのみご連絡させていただきます。

※当選後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は当選の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。素材は「シェアフル」の公式SNSやWEBメディア、プレスリリースに使用される場合がございますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・当選・発表時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

【番組概要】

タイトル：ゆってぃの延命ラジオ

パーソナリティ：ゆってぃ

放送日時：毎週水曜日23:00からfmGIG Bチャンネルにて放送

番組サイト：https://www.fm-gig.net/

X（旧Twitter）：https://x.com/YUTTY52

Instagram：https://www.instagram.com/yutty52_yuta/?hl=ja

【出演者プロフィール】

ゆってぃ

本名：藤堂 雄太（とうどう ゆうた）

スクールJCA：スクールJCA4期生

生年月日：1977.1.25生

血液型：O型

出身地：東京都

サイズ：T.174cm/W.62kg

趣味：音楽鑑賞・プロレス観戦・サッカー（F.C.東京サポーター ＳＯＣＩＯメンバー） 酒

特技：サッカー

