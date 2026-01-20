カナダ産の室内サウナを「国際ホテル・レストランショー2026」にて出展

株式会社イーストエッジ・パートナーズ

HCJ2026

本展はサービス産業を支える日本最大級の商談展示会で、国内外から多くのホテル・旅館関係者に高い評価をいただいている展示会です。

カナダ産室内サウナを展示

当社ブース（W1-Q19）では、カナダ産の室内サウナ「ビクトリア」を展示いたします。

同製品はウェスタンレッドシダー材を使用しているため、優れた耐久性と強度を兼ね合わせています。屋根は平らにデザインされており、室内でも簡単に設置することができます。

ビクトリア

熱源：電気

定員：2－3人

サイズ：W 1750mm x D 1710mm x H 2246mm

木材：ウェスタンレッドシダー

希望小売価格（税込）：2,490,000円

ヒーター：別途お問合せ

ホテルや旅館、温浴施設、グランピング施設等にサウナを導入することで、施設の付加価値をさらに高めるお手伝いができると思っております。特に近年のサウナブームで、サウナ文化が定着しつつある中、上質なサウナ設備は集客力を上げ、顧客満足度の向上にもつながります。

また、リラクゼーションや健康促進を目的とした利用が増加するなか、サウナを導入することは競合他社との差別化にも有効になると思います。さらに、当社のサウナは持続可能なカナダの高級木材ウェスタンレッドシダーを使用しており、環境への配慮をお求めのお客様にも高い評価を得られます。

【イベント概要】

カナディアンサウナについて

- 名称：国際ホテル・レストランショー （JAPAN サウナ・スパEXPO）- 会期：2026年2月17日（火）～20日（金） 10：00～17：00（最終日16：30）- ブース番号：W1ーQ19- 展示会ウェブサイト：https://hcj.jma.or.jp/- 展示会来場申し込みフォーム：https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000717屋外サウナ「ナイアガラ」

生きがいを感じられる空間。

壮大な自然に包まれた国、カナダ。

カナディアンサウナは、そんな豊かな大地が生み出す高級木材ウェスタンレッドシダーを贅沢に使用したラグジュアリーな屋外サウナです。私たちは現地カナダから日本の皆様へ直接お届けしております。日本でサウナ文化が定着し、心身の解放を求める人々が増加する中、施設経営者様には、サウナを通じてお客様の心を満たす特別な空間作りのお手伝いができれば幸いです。

自然素材の魅力を最大限に引き出した私たちのサウナは、リラックス効果だけではなく、屋外の自然を存分に楽しむことが出来る癒しの空間を提供します。

サウナ室内で感じる自然との一体感。

そして、心地よい「生きがい」を実感できる空間。



この空間を訪れるすべてのお客様にとって、他にはない特別な体験となると私たちは信じております。

株式会社イーストエッジ・パートナーズ

【会社概要】

社名：株式会社イーストエッジ・パートナーズ

ショールーム：〒389-2322 長野県飯山市瑞穂５４６８ー１

事務所：〒101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目3-2 TKS岩本町ビル５階

代表取締役社長：ジェーソン ホルト

事業内容： カナダ産屋外・室内サウナ、水風呂の輸入及び販売事業

設立： 2007年4月

Email：info@ee-p.com

HP：https://can-sauna.jp/