株式会社ベンチャーネット（本社：東京都新宿区、代表取締役：持田 卓臣）は、レガシーERPシステムからクラウドERP「Oracle NetSuite」へのリプレイスを支援するサービスを展開し、企業の経営基盤強化とDX推進をサポートします。本サービスは、業務の「見える化・わかる化・儲かる化によるコーポレートトランスフォーメーション」を強力に推進するソリューションとして、多くの中堅・中小企業から高い評価を得ています。

【背景】

昨今、日本企業の多くがオンプレミス型ERPの老朽化や業務適合性の欠如、アドオン開発による肥大化といった課題を抱え、現行システムの限界に直面しています。従来のERPは必ずしも現代の経営環境やグローバルな事業展開に対応できず、意思決定の遅れや非効率な運用が課題となっています。こうした状況下で、クラウドERPへの移行は単なるシステム更新に留まらず、経営の根幹を強化する重要な取り組みとなっています。

【サービス概要】

ベンチャーネットのNetSuiteリプレイス支援サービスは、単なる製品提供にとどまらず、企業の業務プロセスを再設計するAs-Is/To-Be分析から導入、運用定着までワンストップで支援します。これによりデータの一元化とリアルタイムな経営情報の「見える化」を実現し、経営層と現場の双方が直感的に理解できる「わかる化」を促進。結果として、戦略的な判断と迅速な意思決定を可能にし、企業の収益向上＝「儲かる化」にまでつながる価値を提供します。

また、NetSuiteのクラウドネイティブな設計により、サーバー保守やインフラ管理のコストを削減しつつ、AI活用や自動アップデートによる最新機能の活用が可能です。このことは、企業が未来のビジネス環境変化に柔軟に対応し、データドリブン経営を進める上での重要な基盤となります。

サービス詳細：https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/netsuite-erp-replace/

ベンチャーネットは今後も、NetSuiteを通じて多様な業種・規模の企業に対し、「見える化・わかる化・儲かる化によるコーポレートトランスフォーメーション」の実現を支援し、日本企業の競争力強化と持続的成長に貢献してまいります。