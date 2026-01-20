Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-DMM TVで独占ライブ配信！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-の2026年1月25日(日)11:30公演 / 16:00公演、2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信いたします。1月19日(月)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

また、2公演セットまたは4公演セットをご購入いただいた方は、購入特典として配信限定の特典映像をお楽しみいただけます。

ライブ配信概要

■配信公演

・2026年1月25日(日)11:30公演

・2026年1月25日(日)16:00公演

・2026年2月1日(日)12:00公演

・2026年2月1日(日)17:00大千秋楽公演

＜販売期間＞

・2026年1月25日(日)11:30公演 / 1月25日(日)16:00公演 / 東京2公演セット

2026年1月19日(月)21:00～2月8日(日)21:00まで

・2026年2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演 / 大阪2公演セット

2026年1月19日(月)21:00～2月15日(日)21:00まで

・4公演セット

2026年1月19日(月)21:00～2月15日(日)21:00まで

＜販売価格＞

・各公演：4,000円(税込)

・各2公演セット：7,500円(税込)

・4公演セット：14,400円(税込)

＜ライブ配信時間＞

各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)

＜見逃し配信期間＞

・2026年1月25日(日)11:30公演 / 16:00公演 / 東京2公演セット

2026年1月26日(月)18:00～2月8日(日)23:59まで

・2026年2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演 / 大阪2公演セット

2026年2月2日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで

＜4公演セット見逃し配信期間＞

2026年1月26日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで

※4公演セットに含まれる、1月25日(日)公演の見逃し配信は、2月15日(日)23:59まで視聴可能です。

＜東京2公演セット特典映像＞

東京公演・特別コメント映像

グレイ・リヴァース/ジェット役 松井健太／ビリー・ワイズ役 岩城直弥／フェイス・ビームス役 高本学／ヴィクター・ヴァレンタイン役 菊池修司／シン役 大隅勇太

配信期間：2026年1月26日(月)18:00～2月8日(日)23:59まで

＜大阪2公演セット特典映像＞

大阪公演・特別コメント映像

アッシュ・オルブライト役 松田岳／ジェイ・キッドマン役 寿里／オスカー・ベイル役 横山真史／ブラッド・ビームス役 馬場良馬／シャムス役 杉江大志

配信期間：2026年2月2日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで

＜4公演セット特典映像＞

「東京2公演セット」と「大阪2公演セット」にそれぞれ付属する特典映像（計2種類）を、両方とも視聴いただけます。

配信期間：2026年1月26日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで

【視聴方法】

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版/アプリ）にて視聴

【ライブ配信販売ページ】

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=stage-helios-r_5th/

■ご注意

※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を一定期間内であれば何度でも視聴できるサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は、準備が整い次第配信開始となります。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

▼Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-

https://stage-helios-r.com/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://x.com/DMMTV_PR

公式X（バラエティ）：https://x.com/DMMTV_VAR_PR

公式X（アニメ）：https://x.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://x.com/DMMTV_BUTAI_PR

公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv

公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama

公式YouTube（TL / レディコミドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl-ladies

公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr

公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（TL / レディコミドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_tl_ladies

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/