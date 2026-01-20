Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-DMM TVで独占ライブ配信！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-の2026年1月25日(日)11:30公演 / 16:00公演、2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信いたします。1月19日(月)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。


また、2公演セットまたは4公演セットをご購入いただいた方は、購入特典として配信限定の特典映像をお楽しみいただけます。




ライブ配信概要

■配信公演


・2026年1月25日(日)11:30公演


・2026年1月25日(日)16:00公演


・2026年2月1日(日)12:00公演


・2026年2月1日(日)17:00大千秋楽公演



＜販売期間＞


・2026年1月25日(日)11:30公演 / 1月25日(日)16:00公演 / 東京2公演セット


2026年1月19日(月)21:00～2月8日(日)21:00まで



・2026年2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演 / 大阪2公演セット


2026年1月19日(月)21:00～2月15日(日)21:00まで



・4公演セット


2026年1月19日(月)21:00～2月15日(日)21:00まで



＜販売価格＞


・各公演：4,000円(税込)


・各2公演セット：7,500円(税込)


・4公演セット：14,400円(税込)



＜ライブ配信時間＞


各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)



＜見逃し配信期間＞


・2026年1月25日(日)11:30公演 / 16:00公演 / 東京2公演セット


2026年1月26日(月)18:00～2月8日(日)23:59まで



・2026年2月1日(日)12:00公演 / 17:00大千秋楽公演 / 大阪2公演セット


2026年2月2日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで



＜4公演セット見逃し配信期間＞


2026年1月26日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで


※4公演セットに含まれる、1月25日(日)公演の見逃し配信は、2月15日(日)23:59まで視聴可能です。



＜東京2公演セット特典映像＞


東京公演・特別コメント映像


グレイ・リヴァース/ジェット役　松井健太／ビリー・ワイズ役　岩城直弥／フェイス・ビームス役　高本学／ヴィクター・ヴァレンタイン役　菊池修司／シン役　大隅勇太


配信期間：2026年1月26日(月)18:00～2月8日(日)23:59まで



＜大阪2公演セット特典映像＞


大阪公演・特別コメント映像


アッシュ・オルブライト役　松田岳／ジェイ・キッドマン役　寿里／オスカー・ベイル役　横山真史／ブラッド・ビームス役　馬場良馬／シャムス役　杉江大志


配信期間：2026年2月2日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで



＜4公演セット特典映像＞


「東京2公演セット」と「大阪2公演セット」にそれぞれ付属する特典映像（計2種類）を、両方とも視聴いただけます。


配信期間：2026年1月26日(月)18:00～2月15日(日)23:59まで




【視聴方法】


１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン


※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。


２.下記ライブ配信販売ページより購入


３.「DMM TV」（ブラウザ版/アプリ）にて視聴



【ライブ配信販売ページ】


https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=stage-helios-r_5th/



■ご注意


※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。


※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。


※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を一定期間内であれば何度でも視聴できるサービスです。


※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。


・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。


・配信開始時間に遅れが発生した場合は、準備が整い次第配信開始となります。


※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。



▼Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-


https://stage-helios-r.com/


■DMM TVとは


DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。


月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。


※1　App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります


※2　GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）


※3　国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。


調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ


※4　2026年1月時点



・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/


・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/



■合同会社DMM.comについて


会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。


※2025年2月時点



企業サイト：https://dmm-corp.com/


プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/


公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/