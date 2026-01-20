【5-ALAに関する新しい臨床試験報告】血糖コントロール指標「HbA1c」を有意に改善

ＳＢＩアラプロモ株式会社

SBIホールディングス株式会社の子会社で5-アミノレブリン酸リン酸塩※（以下「5-ALA」）を利用した健康食品、化粧品の製造・販売等を行っているSBIアラプロモ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹崎 泰史）は、5-ALAと健常者の健康増進に関する研究を長年行ってまいりました。

このたび、血糖コントロールの重要な指標であるヘモグロビンA1c（糖化ヘモグロビンとも呼ばれる、以下「HbA1c」）の改善に関する臨床試験論文「5-ALAの摂取が健常者の血糖代謝に与える影響:ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験」が、科学雑誌『医学と薬学 第83巻 第1号、2026年1月』に掲載されましたので、以下の通りお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8331/table/117_1_29df79b95fccf361ec3b42016715dd49.jpg?v=202601201121 ]

本研究により、5-ALAの摂取が、健常域で高めのHbA1cの改善に統計的な差を示すことが確認されました。先行研究においては、5-ALAの摂取による空腹時血糖値および食後血糖値の低下作用が報告されており、今回の報告により5-ALAの糖代謝に関する知見が強化される結果となりました。

今後も当社は、5-ALAの研究開発を推進し、新たな機能性の探索を進めるとともに、健康で豊かな生活への貢献を目指した活動を行ってまいります。

なお、本プレスリリースは5-ALAの研究成果に関する論文の紹介であり、有効性・安全性を裏付けたり、当社グループが取り扱う商品の購入・摂取を推奨するものではありません。

◆5-ALAとは？

5-ALAは体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸で、エネルギー産生に関与する重要な物質。生命の根源物質とも呼ばれ、健康・美容・活力など、その多機能性が近年注目されています。しかし、体内の5-ALA生産量は加齢に伴い低下することが知られています。5-ALAは、発酵食品や緑黄色野菜、肉・魚等の食品にも含まれますが、その量はごく微量で食品だけで補うのは難しい成分です。SBIグループは5-ALAの有用性を多くの人々に広めるため、国内外の研究機関と共に5-ALAの研究と商品開発を30年以上続けている、5-ALAのパイオニア企業です。

※ 5-アミノレブリン酸リン酸塩は、厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に追加されています。医薬品成分ではございません。