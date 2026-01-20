【新商品】さっぽろ東急店限定の “やわ餅” から冬季限定フレーバー「生やわ餅 ショコラ」が新登場！

北海道コンフェクトグループ株式会社

千秋庵製菓株式会社（ 代表取締役社長：中西克彦、北海道札幌市）は、さっぽろ東急店限定の「やわ餅」から、冬季限定フレーバー「生やわ餅 ショコラ」を2026年1月22日（木）より発売いたします。「やわ餅」は、2024年11月にさっぽろ東急店限定で発売され、多くのお客様にご好評いただいている商品です。今回発売する「生やわ餅 ショコラ」は、やわやわでもっちりとした食感が特長の“やわ餅”で、特製のチョコあんと、カカオの風味豊かなチョコ生クリームを包み込んだ冬季限定の贅沢なスイーツです。自分へのご褒美にはもちろん、バレンタインの特別な贈り物にもおすすめです。

商品概要

■商品名：生やわ餅 ショコラ

■内容量： 1箱 4個入

■価 格：1,080円（税込）

■発売日：2026年1月22日(木)～2月下旬頃まで（予定）

■販売店舗：さっぽろ東急店限定

■保存方法：要冷蔵

※商品は冷凍状態のお渡しとなります。解凍の上、お召し上がりください。

商品のこだわり

＜やわ餅＞

北海道産のもち米を使用した「やわ餅」。つきたてのお餅にメレンゲを加えることでやわやわもっちりな食感ととろける口溶けを実現。今回「生やわ餅 ショコラ」用のやわ餅にはチョコ感をプラスしてリッチに仕上げています。

＜チョコあん＞

カカオの風味を生かし、甘さのバランスにこだわった特製チョコあん。なめらかな口どけと、後味のすっきりとした上品な甘さが特長です。

＜チョコ生クリーム＞

カカオの風味豊かなチョコ生クリームは、ふんわりと軽い口どけで、カカオの余韻をお楽しみいただけます。

「やわ餅」とは

やわやわもっちり、とろける口溶けを極めた大福餅です。北海道産の餅米を使用し、店舗内の工房で餅米を蒸すところから丁寧にお作りしています。つくりたてのおいしさを存分にお楽しみいただける、さっぽろ東急店限定の商品です。

■商品名：やわ餅

■価 格：1個 170円（税込）

■販売店舗：さっぽろ東急店限定

■保存方法：常温

さっぽろ東急店について

■店 名：札幌千秋庵 さっぽろ東急店

■住 所：〒060 - 8619 札幌市中央区北4 条西2 -1 地下1 階

■電話番号：011-212-2421

■営業時間：10：00 ～ 20：00

■休業日：さっぽろ東急百貨店の休業日に準ずる

千秋庵製菓株式会社に関して

1921年の創業以来、「山親爺」「ノースマン」などの銘菓をはじめ、和と洋そして和洋折衷の様々なお菓子を製造・販売してまいりました。2022年に北海道コンフェクトグループに仲間入りし、「ホンモノのおいしさづくり」をミッションに掲げて、100年の伝統を大切にしながらもチャレンジ精神を忘れずに菓子づくりの道を歩み続けています。

■会社概要

社 名：千秋庵製菓株式会社

所在地：北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

代表者：代表取締役社長 中西克彦

設 立：1921年9月5日

事業内容：和洋菓子の製造・販売

