【エータイ】旭化成ホームズの安心設計・施工による納骨堂が竣工。

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、以下「旭化成ホームズ」）の設計・施工により、埼玉県戸田市「普門山 平等寺」に永代供養付納骨堂を新設しました。

■お寺がずっと供養する永代供養墓に、安心の構造品質を。

少子高齢化や核家族化の進行により、お墓の継承や供養のあり方は多様化しています。

当社はこうした変化に応え、「継承不要」「負担の少ない」新しい供養のかたちとして永代供養墓を全国の寺院とともに広げてまいりました。

お墓は、家族や大切な人の思いを未来へとつなぐ場所です。だからこそ当社は、目に見えるサービス品質だけでなく、構造の信頼性にも長期的視点で真摯に向き合い、「安心がずっと続く供養のかたち」を追求してまいります。

■建築技術を活かした、安心設計の納骨堂

納骨堂は、「お墓」として永代にわたりご遺骨をお預かりし、供養を続ける施設である以上、建物自体にも長期的な安心が求められます。

近年、地震や火災等の災害リスクを不安視する声もご利用者様から寄せられるなか、当社は建築品質の向上が供養の信頼性向上にも直結すると考え、住宅・建築分野で豊富な実績とノウハウを持つ旭化成ホームズの設計・施工により本施設を開発しました。

納骨堂の4つの安心構造

１. 地震に強い構造（耐震等級3）

大地震だけでなく、繰り返す余震にも耐える粘り強い制震構造を採用。オイルダンパーが地震の揺れを吸収し、建物本体への負担を大幅に軽減します。

２. 強い耐火性能（耐火等級4）

外壁・天井には耐火構造部材「ALCコンクリート・へーベル」を採用。外部・内部の両面から延焼を防ぎ、大規模災害時にも高い耐火性が確認されている建材です。

３. 安心のバリアフリー設計

ご高齢の方や車椅子をご利用の方にも配慮し、段差のない参拝導線を確保。

照明メーカーの技術を活かした、落ち着きのあるやわらかな光の空間設計により、快適に参拝できる納骨堂を実現しました。

４. 高い耐久性能（劣化対策等級3）

「ALCコンクリート・へーベル」の採用により、高い耐久性能を実現。この建材は唐招提寺でも使用され、重要文化財を守る実績があります。

※本表示の耐震構造・耐火性能・耐久性能は、建物（納骨堂）に関する性能を示すものであり、納骨棚・納骨容器等の個別性能を示すものではありません。

旭化成ホームズ株式会社 担当者コメント

この度は、平等寺様の納骨堂が無事に完成となり、大変嬉しく思います。

当社の耐火構造部材と頑丈な構造、そして当社が掲げるLONGLIFEという価値観が納骨堂との親和性が高く、株式会社エータイ様、寺院様にもご共感をいただいた結果、屋内納骨堂が完成いたしました。

ご利用者様の大切なご遺骨をお守りすべく、当社は建物定期点検を通じて企業理念である「ALL for LONGLIFE」を実現してまいります。

■平等寺の永代供養付納骨堂「御守閣」

こうした想いを形にしたのが、埼玉県戸田市にある平等寺の納骨堂「御守閣」です。

平等寺の納骨堂は、すべての区画が永代供養付きで、お寺が永代にわたり供養・管理を行います。

現地には当社の専任スタッフが常駐し、日々の清掃や管理を行っております。ご案内・契約・納骨など一貫してお客様をサポートいたします。

■1/10～受付開始、無料個別相談会も開催

2026年1月10日（土）より平等寺の永代供養付納骨堂の申し込み受付を開始いたしました。また、ご好評により空き区画が少なくなっていた、樹木葬や個別墓も新たに増設し同日よりご案内を開始いたします。

お一組ずつご案内している無料の相談会を随時受け付けておりますので、供養に関する不安や疑問をお気軽にご相談ください。

【新設区画】永代供養付樹木葬「やすらぎの風」永代供養付個別墓「冥福五輪塔」永代供養付個別墓「やすらぎの郷」【平等寺について】

平等寺は埼玉県戸田市にある真言宗智山派のお寺で、本尊は聖観世音菩薩です。開山は不明ですが、「明応の板碑（1494年）」などの戸田市指定文化財を有し、足立坂東観音霊場第17番札所である歴史ある寺院です。

寺院名：普門山 平等寺（ふもんざん びょうどうじ）

住職：中村 信成

所在地：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6-5-4

アクセス：「笹目」バス停下車徒歩2分、「笹目IC」「笹目南IC」よりお車約4分

■旭化成ホームズ株式会社について

会社名：旭化成ホームズ株式会社

所在地：〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

設立：1972年11月

代表者：代表取締役社長 大和久 裕二

事業内容：建築請負事業、不動産開発・仲介・管理事業、リフォーム事業等

URL：https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/index.html/

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

設立：2004年10月7日

代表者：代表取締役 樺山 玄基

上場区分：東証グロース市場（証券コード：369A）

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

URL：https://a-tie.co.jp/（コーポレートサイト）

https://eitaikuyou.net/（サービスサイト）

安心できる未来を、ともにつくるパートナー寺院を募集しています。

お問合せはこちら :https://a-tie.co.jp/contact/