新店舗情報！「アップガレージ東近江店・大垣店・小倉東インター店」3店舗オープンのお知らせ

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年3月より順次、「アップガレージ東近江店（滋賀県）」、「アップガレージ大垣店（岐阜県）」、「アップガレージ小倉東インター店（福岡県）」を新規出店いたします。 各店ともグランドオープンに先駆け、2月より買取先行プレオープンを実施いたします。




■東近江店：2026年2月11日(水) プレオープン、2026年3月3日(火) グランドオープン


■大垣店：2026年2月5日(木) プレオープン、2026年3月5日(木) グランドオープン


■小倉東インター店：2026年2月5日(木) プレオープン、2026年3月11日(水) グランドオープン


※プレオープン期間中は買取のみ。販売はグランドオープン日より開始いたします。



■ 店舗情報



１．アップガレージ東近江店

住所　　 ： 〒527-0039　滋賀県東近江市青葉町388


メール 　： higashiomi-ten@upgarage.com


営業時間 ： 10:00～19:00


定休日 　： 第2・第3水曜日


併設　　 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）


店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/265

２．アップガレージ大垣店

住所　　 ： 〒503-2124　岐阜県不破郡垂井町宮代字堤3015番3


メール 　： ogaki-ten@upgarage.com


営業時間 ： 10:00～19:00


定休日 　： 毎週水曜日


併設　　 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）


店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/264

３．アップガレージ小倉東インター店

住所　　 ： 〒800-0225　福岡県北九州市小倉南区田原3丁目16-25


メール 　： kokurahigashiinter-ten@upgarage.com


営業時間 ： 10:00～20:00


定休日 　： 年中無休（年末年始を除く）


併設　　 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）


店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/060


■ アップガレージグループとは



1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。


中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は260店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。


2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#garden-grove)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。


ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。




■ 会社概要



会社名　　　　： 株式会社アップガレージグループ


住所　　　　　： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22


代表取締役社長： 河野　映彦


資本金　　　　： 524,305千円


事業内容　　　： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営


ホームページ　： https://www.upgarage-g.co.jp/


サービスサイト： https://www.upgarage.com/