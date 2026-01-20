新店舗情報！「アップガレージ東近江店・大垣店・小倉東インター店」3店舗オープンのお知らせ
カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年3月より順次、「アップガレージ東近江店（滋賀県）」、「アップガレージ大垣店（岐阜県）」、「アップガレージ小倉東インター店（福岡県）」を新規出店いたします。 各店ともグランドオープンに先駆け、2月より買取先行プレオープンを実施いたします。
■東近江店：2026年2月11日(水) プレオープン、2026年3月3日(火) グランドオープン
■大垣店：2026年2月5日(木) プレオープン、2026年3月5日(木) グランドオープン
■小倉東インター店：2026年2月5日(木) プレオープン、2026年3月11日(水) グランドオープン
※プレオープン期間中は買取のみ。販売はグランドオープン日より開始いたします。
■ 店舗情報
１．アップガレージ東近江店
住所 ： 〒527-0039 滋賀県東近江市青葉町388
メール ： higashiomi-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～19:00
定休日 ： 第2・第3水曜日
併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）
店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/265
２．アップガレージ大垣店
住所 ： 〒503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代字堤3015番3
メール ： ogaki-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～19:00
定休日 ： 毎週水曜日
併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）
店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/264
３．アップガレージ小倉東インター店
住所 ： 〒800-0225 福岡県北九州市小倉南区田原3丁目16-25
メール ： kokurahigashiinter-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～20:00
定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）
併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）
店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/060
■ アップガレージグループとは
1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。
中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は260店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。
2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#garden-grove)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。
ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。
■ 会社概要
会社名 ： 株式会社アップガレージグループ
住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表取締役社長： 河野 映彦
資本金 ： 524,305千円
事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営
ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/
サービスサイト： https://www.upgarage.com/