【なか卯】なか卯の「うき卯きセット」に新おもちゃ「コウペンちゃん ダイカット消しゴム」が登場！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」では、「うき卯きセット」のおもちゃとして、大人気キャラクター「コウペンちゃん」とのコラボ第12弾となる「コウペンちゃん ダイカット消しゴム」を、1月上旬より、第11弾が終了した店舗から順次導入しています。

「うき卯きセット」は、「お子様親子丼 うき卯きセット（税込480円）」、「お子様カレー丼うき卯きセット（税込480円）」、「お子様わかめうどん うき卯きセット（税込450円）」、「お子様きつねうどん うき卯きセット（税込450円）」の全4種類のセットです。すべてのセットに、「こだわり卵のプリン」と「アップルジュース」、おもちゃが付いてきます。

今回のおもちゃには、コウペンちゃんの表情が可愛らしい「コウペンちゃん ダイカット消しゴム」（全５種）が登場します。なか卯の制服を着たコウペンちゃんが看板商品の親子丼を両手で抱えている限定イラストが描かれたデザインも起用。持ち歩きたくなるような可愛さで、学校やお家での学習シーンを楽しくしてくれます。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

ぜひこの機会に、可愛いコウペンちゃんのダイカット消しゴムが付いてくる「うき卯きセット」をお買い求めください。

※ おもちゃは選べません。

※ お持ち帰りでもご注文いただけます。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 445店舗で販売予定です。（1月20日時点）

※ 「コウペンちゃん ダイカット消しゴム」は無くなり次第終了します。

(C)るるてあ

★「コウペンちゃん」とは？

Xのフォロワー数が42万人を超える（2025年12月現在）大人気イラストレーター“るるてあ”さんが描く、日常の些細なことを肯定してくれるコウテイペンギンの赤ちゃん。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。日々の頑張りを褒めて肯定してくれるイラストがSNSを中心に注目され、LINEスタンプや書籍、グッズなどへ活躍の場を広げる大人気キャラクターです。2025年4月より、毎週日曜日にテレビ朝日にてTVアニメ『コウペンちゃん』放送中。