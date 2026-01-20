STORiiY株式会社、2026年「ベストベンチャー100」に選出

STORiiY株式会社

STORiiY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡辺 真大）は、イシン株式会社が運営する次世代を担う成長企業100社を選出する「ベストベンチャー100」の2026年度企業に選出されたことをお知らせします。

STORiiY株式会社は、自社ブランド事業とブランド支援事業の両軸で事業を展開しながら、組織規模を拡大する中でも、意思決定の速さと現場裁量を維持した組織運営を行ってきました。平均年齢28歳の若いチームに大きな裁量を委ねつつ、実績あるプロフェッショナルなボードメンバーが経営と事業を支える体制を構築することで、変化の激しい市場環境においても継続的に成果を積み上げてきた点が、今回の選出につながりました。

「ベストベンチャー100」とは

ベストベンチャー100とはイシン株式会社が、これから成長が期待されるベンチャー企業100社を選出し表彰するものです。選出条件としては、「ビジョン」「成長理由」「売上高」「営業利益」などの審査項目を満たしている事に加え、審査員が代表との面談で下記の3点を確認し、最終的に決定いたします。これまで、未上場時に選出された企業のうち、70社以上が上場しています。

サービス概要や審査内容については、下記を参照ください。

- ベストベンチャー100について：https://best100.v-tsushin.jp/about/- エントリーについて：https://best100.v-tsushin.jp/judge/

今後の展望

今後STORiiY株式会社は、化粧品を中心とした自社ブランド事業およびマーケティング・流通支援事業で培ってきた知見と実行力を基盤に、複数の事業・ブランドを内包するコングロマリット経営へと進化していきます。

各事業をカンパニー制で自立させながら、グループ全体としてマーケティング、流通、バックオフィスなどの基盤を共有。

ブランド創出と成長を両立し、300億円規模の企業グループを目指すとともに、次世代の事業責任者・経営人材が生まれる組織づくりを推進してまいります。

STORiiY株式会社について

STORiiY株式会社は、化粧品を中心とした自社ブランドの企画・開発・販売と、韓国ブランド・国内D2Cブランドに向けたマーケティング・流通支援事業を展開する企業です。

自社ブランドとして、メンズビューティーブランド「THE FUTURE」やメイクアップブランド「pyt」などを展開し、ブランドマーケティングとトレードマーケティングの双方に強みを持ちながら、オンライン・オフラインを横断した施策を一気通貫で実行しています。戦略立案から商品企画、PR、デザイン、流通設計、店頭・EC施策までを内製で担い、市場で成果を出し、継続的な成長につなげる実行力を強みとしています。

平均年齢28歳の若い感性とスピード感、そして実績あるプロフェッショナルなボードメンバーの知見を融合させながら、感性と戦略が交差する組織として、非連続な成長を生み続けています。

会社概要

社名：STORiiY株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F

代表取締役：渡辺 真大

TEL：050-5358-6065

HP：https://storiiy.com/