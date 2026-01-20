待望の大規模アップデート「3.x」に完全対応！高機能な画像編集ソフト「GIMP」の解説書『GIMP よくばり入門 3.x対応（できるよくばり入門）』を1月20日（火）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、無料で使える画像編集ソフト「GIMP」の最新バージョン3.xに対応し、基本からクリエイティブ制作までを網羅した書籍『GIMP よくばり入門 3.x対応（できるよくばり入門）』を2026年1月20日（火）に発売いたします。

■「GIMP 3.x」に対応した最新の入門書

SNSの普及や副業ニーズ、デザインの内製化への関心の高まりにより、高品質な画像編集スキルの需要は年々高まっています。一方で、プロ向け編集ソフトの定額制（サブスクリプション）は、個人や小規模なビジネスにとって大きな負担です。そこで、無料で高機能な「GIMP（ギンプ）」が再び注目を集めています。GIMPは2025年に約7年ぶりとなる大規模なメジャーアップデートを実施し、その新機能や操作性が大きな話題となりました。本書は、「無料でプロ並みの作品を作りたいが、独学では難しい」という読者の声に応え、最新の3.xに完全対応した解説書として誕生しました。

■GIMPの基本から応用までをしっかり解説

本書は、GIMPの基礎から応用までを幅広く網羅しています。画像の補正やレタッチをはじめ、ポスターやロゴ、バナー作成など、仕事や趣味に役立つ作例を多数用意しています。GIMP 3.xで刷新されたユーザーインターフェースや、あとから何度でも微調整が可能になり試行錯誤がスムーズになる「非破壊編集」といった新機能を網羅しつつ、初心者でも迷わないよう、つまずきやすいポイントを丁寧に図解。競合する類書がまだ少ない最新バージョンにおいて、最も「よくばり」にスキルを習得できる一冊です。

本書を通じて、基本的な画像の加工はもちろん、プロのようなデザイン構成から合成写真の作成まで、自信を持って行えるようになります。個人の趣味から仕事で使う資料やデザイン作成、SNSでの発信まで、あらゆるクリエイティブの場面で活用できます。

■本書は以下のような方におすすめです- 無料でプロ級の画像編集を始めたい人- GIMPを導入したが、多機能すぎてどこから手をつければいいかわからない人- YouTubeのサムネイルやSNSのバナーなど、目を引くデザインを自作したい人- GIMP 3.xの新しい操作に慣れたい人■紙面イメージ

GIMPの基本操作からクリエイティブ制作まで網羅していますデジタルペイントについても解説。GIMPの楽しみ方がもっと広がります■うれしい3大特典付き！

・練習用サンプルファイル

本書の作例で使用している画像をダウンロードして、紙面の手順をそのまま自分の手元で再現しながら学習できます。

・紙面と連動した解説動画

複雑な操作や3.xからの新機能も、著者の実演動画で細かなマウスの動きまで確認できるため、迷わず習得できます。

・電子書籍（PDF版）

全ページを収録したPDF版が付属。PCの横にタブレットを置いて表示したり、キーワード検索で知りたい操作をすぐに見つけたりできて便利です。

■本書の構成

Chapter 1：GIMPを始めよう

Chapter 2：GIMPの基本操作を覚える

Chapter 3：画像編集の基本を知る

Chapter 4：選択範囲とマスクを使いこなす

Chapter 5：色調補正とフィルターで画像を彩る

Chapter 6：補正やレタッチをマスターする

Chapter 7：クリエイティブな画像合成にチャレンジ

Chapter 8：イラスト制作とデジタルペイント

Appendix：教えて！ GIMP初心者のためのQ&A

■書誌情報

書名：GIMP よくばり入門 3.x対応（できるよくばり入門）

著者：ドルバッキーヨウコ（D-design）

発売日：2026年1月20日（火）

ページ数：256ページ

サイズ：B5判

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

電子版価格：2,420円（本体2,200円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02363-0

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023639/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101036

◇書影ダウンロードページ：https://dekiru.net/press/502363.jpg

■よくばり入門シリーズ

「初めてだけど、いっぱいやりたい! いいものをつくりたい！」そんな気持ちにこたえるため、取り組みやすさと満足度を両立させたシリーズです。

■著者プロフィール

ドルバッキーヨウコ（D-design）

多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後、コナミ株式会社にデザイナーとして入社。退社後、1998年第12回銀座GGグラフィックアート「3.3平方メートル 展」入選。2002～2004年にはミニモニ。アルバムCD、カレンダーなどのイラスト、モーニング娘。公式HPイラスト担当。現在はゲーム専門学校の講師。Yoko d'Holbachie名義で、2026年12月にニューヨークにて個展開催予定。

