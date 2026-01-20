新店舗情報！「アップガレージライダース千葉松戸店」2月6日オープンのお知らせ

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年2月6日（金）に、フランチャイズ店の「アップガレージライダース千葉松戸店」を、アップガレージ千葉松戸店に併設して新規出店いたします。

■ 都心へのアクセスも良好な松戸エリアで、バイクライフをより身近に

千葉県松戸市は、都心へのアクセスが良く、自然と住宅街が調和したベッドタウンとして発展しています。幹線道路も充実しており、日常の通勤・通学利用から週末のツーリングまで、バイクのニーズが非常に高いエリアです。

今回、「アップガレージ千葉松戸店」に『ライダース』を新たに併設することで、クルマ好きのお客様はもちろん、ライダーの皆様にも気軽にお立ち寄りいただける店舗へと進化いたしました。地域の皆様のモビリティライフを、4輪・2輪あわせてトータルでサポートしてまいります。

■ 店舗情報

店舗名 ： アップガレージライダース千葉松戸店

住所 ： 〒270-2213 千葉県松戸市五香2-17-1

メール ： matsudo-ten@upgarage.com

営業時間 ： 10:00～20:00

定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）

駐車場 ： 15台

併設 ： アップガレージ千葉松戸店

店舗詳細はこちら :https://www.upgarage.com/shop/216

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は250店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」を新規出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/