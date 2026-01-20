アパマンショップ、「第29 回 べあ～君ARフォトコンテスト」を開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、当社公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画「第29回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2026年1月20日（火）より開催いたします。

今週、全国的に寒波の到来が予想される中、外出や日常生活の中で感じる“寒さ”と向き合う季節となりました。本企画では、そんな時期だからこそ感じられる日常の中のあたたかい時間や、ほっと一息つく瞬間をテーマに、ARべあ～君と一緒に写真を撮影し、SNSで共有していただくフォトコンテストを実施いたします。

第29回べあ～君ARフォトコンテスト

一年で最も寒い時期に届ける、“あったかい”参加型AR企画

第29回となる今回は、寒い季節ならではの風景や過ごし方を切り口に、暮らしの中にある前向きなひとときを共有していただくことを目的としています。

撮影イメージ

特別な場所やテクニックは不要です。べあ～君ARと一緒に、あなたの“いつもの冬の風景”を切り取ってください。

・室内

あたたかい飲み物と過ごす、ほっとする時間に

・外

雪景色や冬の街並みと一緒に

・家の中

こたつ・窓辺・日常のワンシーンに

・夕暮れ

一日の終わりを感じる、やさしい空気感で

上手さより、空気感を大切に。あなたらしい「寒い日の、べあ～君タイム」をお待ちしています。

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間： 2026年1月20日（火）am ～ 1月26日（月）9:30am

応募方法：

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）

2. べあ～君と、冬の寒さや、あたたかい時間や、ほっと一息つく瞬間を撮影

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

審査基準：

テーマとの親和性（仲間、お友達・べあ～君の活かし方）

独創性・構図・色彩・ストーリー性

投稿内容の明るさ・安全性・楽しさの表現

賞品 ： 入賞作品3名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品

べあ～君 限定クッション

やさしい手触りのポリエステル素材を使用し、

お部屋のアクセントとしてはもちろん、ソファやベッドに置いても馴染む、日常使いしやすいサイズ感（約300×300mm）です。

新しい一年の“はじまり”を記念する特別なアイテムとして、

べあ～君からの「ありがとう」の気持ちを込めてお届けします。

サイズ：約300×300mm

素材：ポリエステル100％（昇華転写）

2名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表： 当選者には2026年1月28日（水）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。

入選作品掲載： 入選作品はべあ～君特設サイトにて2026年1月30日までに掲載予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

APAMAN株式会社では、「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、企業キャラクター「べあ～君」を活用したSNSコミュニケーションを展開しています。

ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超え、「暮らしを楽しむ時間」や「地域の魅力」を共有するきっかけづくりとして定着してきました。

全国のユーザーとともに、地域ごとの季節感や日常の温もりを発信する取り組みです。

※撮影の際は歩きスマホや道路上での撮影を避け、周囲の安全にご配慮ください。

※人物が写る場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。

※肖像権・著作権に配慮し、第三者やロゴ等の写り込みにご注意ください。

※ARのご利用には通信料が発生します。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募をもって当社Webサイト・SNS・販促物・プレスリリース等における無償二次利用（編集・再掲・グループ会社での利用を含む）に同意いただいたものとみなします。

※本キャンペーンはアパマンショップによる企画であり、Instagram／X（旧Twitter）／Facebookが後援・承認・運営するものではありません。

※本企画はAPAMAN株式会社によるもので、各SNSの提供・協賛ではありません。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第28回 フォトコンテスト入賞作品紹介

今回の入賞作品に共通していたのは、「被写体を主張させすぎず、空気を写している」点でした。

特別な構図や高度な撮影技術に頼るのではなく、湯気の立ち上り、食べ物の温度感、

その場に流れる時間のゆるやかさまでを一枚の写真の中に自然に収めています。

べあ～君は主役でありながら、風景の一部として溶け込み、

撮影者の視線や距離感をそのまま代弁する存在として機能しています。

3作品それぞれが、「寒い日だからこそ感じられるあたたかさ」を

異なるシーンで表現しながらも、

共通して見る人の体感温度を上げてくれる写真でした。

上手さよりも、

「その瞬間を大切にしようとした視点」が

しっかりと写り込んでいたことが、

今回の入賞につながっています。

最優秀作品

あつあつの湯気まで伝わる、冬のごちそう時間

福岡で味わったもつ鍋と、べあ～君。

画面越しでも伝わる熱気と、

「寒い日だからこそ食べたい」冬の醍醐味が詰まった一枚です。

思わず体がぽかぽかしてくるような、臨場感あふれる作品。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DTXHiVQElD-/

入賞作品 2位

ほくほくの甘さに、心までゆるむひととき

焼き芋のぬくもりと、べあ～君の組み合わせが絶妙。

冬のおやつ時間の“ちょうどいい幸せ”を、

やさしい空気感で切り取った一枚です。

見ているだけで、ほっと一息つける作品。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DTo_ydMkSmA/

入賞作品 3位

おでんの湯気と一緒に、冬支度

コトコト煮込まれるおでんと、見守るべあ～君。

家庭の中にある、冬ならではのあたたかさが

自然に伝わってきます。

日常のワンシーンを丁寧に切り取った、心温まる作品。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DTmhLAFEl-M/

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-230-4e6644ee938e0a73872018a4ac9ff102.pdf

今後の展開

「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君。

本サイトとAR体験を通じて、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指します。お子様から大人の方まで、誰からも愛されるキャラクターとして、アパマンショップの取り組みを盛り上げてまいります。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp