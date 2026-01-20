Synflux株式会社が、株式会社サザビーリーグIRISと資本業務提携を締結

Synflux株式会社

Synflux株式会社（本社：東京都渋谷区｜シンフラックス 、以下Synflux｜代表：川崎和也）は、株式会社サザビーリーグ（本社：東京都渋谷区｜代表取締役社長 角田良太、以下サザビーリーグ）から出資を受け、サザビーリーグ子会社である株式会社サザビーリーグIRIS（本社：東京都渋谷区｜代表取締役社長 石橋晃、以下IRIS社）との業務提携を締結し、アパレルサプライチェーンのデータ一元管理プラットフォームの共同開発を開始いたします。

共同開発事業の目的と経緯

繊維ファッション産業のサプライチェーンは、複数の工程が複雑に絡み合っており、必要となるデータの管理や関係者間での共有が煩雑になるという構造的な課題をかかえています。現状では、工程ごとに情報が分断されていたり、属人的な対応が発生しやすく、業務負荷や工数の増大を招いています。

IRIS社とSynfluxは、こうした課題を解決するため、企画段階から調達、製造に至るまでのデータ授受を一元的に管理できるプラットフォームの共同開発を開始します。本プラットフォームにより、関係者間の情報連携を効率化し、サプライチェーン全体における業務工数および運用負荷の削減を目指します。

将来的には、本プラットフォームを通じて、ESGに関するデータを統合的に管理することで、サステナビリティに関する情報の透明化にも貢献していく予定です。

IRIS社とSynfluxによる協業の意義

サザビーリーグについて

- Synfluxは、アルゴリズム設計およびソフトウェア開発に加え、サステナブルファッション領域における専門的知見を有しています。- IRISは、アパレル産業の商習慣に適合したバックエンドおよび業務インフラの構築に強みを持っています。- 両社の強みを掛け合わせることで、表層的な効率化にとどまらない、本質的なアパレルDXおよびSXの実装が期待されます。

会社名 ：株式会社サザビーリーグ

代表者 ：角田 良太 氏

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

設立 ：2010年8月

会社HP ：https://www.sazaby-league.co.jp/

事業内容：グループ全体の統括、経営支援、およびコーポレート機能

サザビーリーグは、「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開するコングロマリットライフスタイルカンパニーです。

1972年の創業以来、スピリットである“It’s a beautiful day.”を大切に、生活者のみなさまに半歩先のライフスタイルを提案してまいりました。これからも、既存の概念に捉われることなく、世の中がわくわくすることへのチャレンジを続けていきます。

サザビーリーグIRISについて

会社名 ：株式会社IRIS

代表者 ：石橋 晃 氏

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

設立 ：2024年4月

会社HP：https://www.szl-iris.co.jp/

事業内容：株式会社サザビーリーグのIT部門が分社化。「リテールビジネスを、ITでもっと楽しく。」を掲げ、アパレル・アクセサリー・雑貨・カフェ・レストランなど専門店ビジネスをITソリューションで支援する会社です。ITインフラ構築・運用、アプリ開発、物流支援を柱に、小売・飲食サービス事業者の課題検出から解決まで伴走し、企画提案から導入、運用保守まで一貫して担います。

Synfluxについて

会社名：Synflux株式会社

代表者：川崎 和也

本社：東京都渋谷区神宮前6丁目9番11号

設立：2019年3月

会社HP：https://www.synflux.io/