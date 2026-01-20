昨年も好評につき即完売！まるで“できたて”!?ふわふわクリーム大福が今年も帰ってきた！『生雪見だいふく』2026年1月27日(火)より全国のスーパー・ドラッグストアにて発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹)は、1月27日(火)にたっぷりふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福『生雪見だいふく』を発売いたします。2025年1月に発売した際には大きな反響をいただき、あっという間に完売してしまった本商品ですが、多くのお客さまからご要望をいただき約1年ぶりに帰ってきました。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起するやわらかさを堪能していただける商品です。生菓子だから実現出来た味わいをぜひお楽しみください。

商品特長- チルドスイーツの雪見だいふくが約1年ぶりに再登場。クリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめる生菓子ならではの美味しさです！- 伸びのあるもちもちの薄いおもちで、ふわふわ食感のクリームをたっぷり包み込みました。クリームがたっぷり入っているのでクリーム好きにはたまらない満足感あるクリーム大福です。- 雪見だいふくは発売から44周年と長年愛されているロングセラーブランドです。食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒やします。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2572_1_3d6dc0fc11cb9141d919b9f9f3e94f6d.jpg?v=202601201121 ]

2026年の運試し！これでしか食べられない“あんこ入りの生雪見だいふく”が当たる「なまゆきみくじ」キャンペーン開催中！

生雪見だいふく特設ページでは、商品情報から開発秘話などを掲載しています。

また、「なまゆきみくじ」を引いて、大吉が出てXでシェアするとキャンペーン限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100名様に当たるキャンペーンを開催！

ぜひアクセスいただきお楽しみください。

https://www.lotte.co.jp/products/brand/yukimi/nama-yukimi/

※キャンペーン応募にはＸのアカウントが必要です。

なまゆきみくじを引いて、このキャンペーンの当選者しか食べられないあんこ入りの生雪見だいふくを当てよう！

応募期間：2026年1月20日(火)10:00～2月19日(木)23:59まで

賞品：抽選で100名様にキャンペーン限定「あんこ入り生雪見だいふく」をプレゼント

応募方法：

１.雪見だいふく公式X（@yukimi_lotte）をフォロー

２.なまゆきみくじを引く

３.大吉が出たらXでシェア投稿して応募完了！

※なまゆきみくじで大吉が出た画面のシェアボタンからをXへシェア投稿してください。

その際に生成されるテキストの中のハッシュタグ、URLは改変せず投稿してください。

※なまゆきみくじは何回でも挑戦いただけます。

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

お問い合わせ先メールアドレス：yukimi@jimukyokumail.jp

※受付期間 2026年1月20日(火)～2026年3月31日(火)

※土・日・祝日除く 10:00～17:00

※受信は24時間

※お問い合わせの内容によりましては、ご返事までにお時間を頂戴する場合がございます。

予めご了承ください。

ロッテシティホテル錦糸町の限定ランチデザートに発売前より登場！

冬のランチに甘い誘惑。「生雪見だいふく」とコラボレーションしたランチデザートをロッテシティホテル錦糸町にて期間限定でご提供します。生雪見だいふくを一足先に、ちょっぴり贅沢に味わえます。

※メインビジュアル（イメージ）「生雪見だいふく」×「ロッテシティホテル錦糸町」コラボレーション概要

●期間：2026年1月20日(火)～2月8日(日)

※1月22日(木)、24日(土)、29日(木)、31日(土)、2月5日(木)、7日(土)はランチ休業日となります

※ランチタイム 11:30～14:00 (ラストオーダー13:30)

●場所：ロッテシティホテル錦糸町4階 レストラン「シャルロッテ」

●デザート：「生雪見だいふくと苺の最中仕立て～黒蜜添え～」

●提供対象：ランチをご注文のみなさま全員

※キッズメニューは対象外になります

※コラボデザート単品でのご注文はできません

※期間中は通常のランチメニューのデザートに代わりご提供いたします

▼ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/

▼株式会社ロッテシティホテルのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/64679

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/