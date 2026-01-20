“ヒト×保険×テクノロジー”アイリックコーポレーションとユーザックシステムが「保険業法改正への対応と損害保険比較推奨業務のDX推進」をテーマとしたオンラインセミナーを共同開催！

株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325 以下 アイリックコーポレーション）と、業務プロセスの自動化・効率化を支援するユーザックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小ノ島 尚博、以下 ユーザックシステム）は、保険業法改正への対応と損害保険比較推奨業務のDX推進をテーマとしたオンラインセミナーを、2026年1月27日（火）に共同開催します。

本セミナーでは、「火災保険RPA見積システム」と、実際の導入事例の解説を通じて、比較推奨業務における生産性向上と業務品質の両立について具体的に解説します。

【セミナー概要】https://go.irrc.co.jp/kasairpaseminar

セミナー名 ：業法改正にスピード対応！損害保険比較推奨のDX化とは？

開催日時：2026年1月27日（火）16:00～17:00

開催形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社アイリックコーポレーション / ユーザックシステム株式会社

詳細・申込URL

https://hs.irrc.co.jp/archives/whatsnewseminar/20260127seminar

【セミナー開催の背景】

近年、保険業界では業法改正やガイドラインの見直しにより、損害保険の比較推奨業務に対して、より一層の適切性・透明性が求められています。一方、代理店や保険募集の現場では、複数保険会社の見積作成や条件整理、帳票作成といった業務負荷が増大し、対応の属人化や業務品質のばらつきが課題となっています。

こうした課題に対し、アイリックコーポレーションは、保険業界に特化した知見を活かし、比較推奨業務の高度化と業務標準化を支援してきました。またユーザックシステムは、RPAを中心とした業務自動化技術により、現場業務の効率化と品質向上を実現しています。

両社はそれぞれの強みを掛け合わせ、業法改正に柔軟かつ迅速に対応できるDXの在り方を共有する場として、本セミナーを共同で開催します。

【火災保険RPA見積システムについて】

「火災保険RPA見積システム」は、アイリックコーポレーションの保険業界向け業務ノウハウと、ユーザックシステムのRPA技術を融合し、火災保険の見積作成業務を自動化・標準化するソリューションです。

従来、火災保険の見積業務では、保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業や条件設定、帳票作成が必要となり、担当者の経験やスキルに依存しやすい業務となっていました。本システムでは、これらの作業をRPAが代行することで、見積作成にかかる作業時間を大幅に削減するとともに、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止を実現します。

また、複数の保険会社にまたがる見積取得を自動化することで、比較推奨業務における業務負荷を軽減し、業法改正に対応した適切な比較・説明を行うための業務基盤を構築します。

見積条件や業務フローを標準化することで、属人化の解消や業務品質の均一化にも寄与します。

さらに、既存の業務システムや運用を大きく変更することなく導入できる点も特長の一つです。現場の業務に即した形でRPAを適用することで、短期間での立ち上げと早期の効果創出を可能にします。

「火災保険RPA見積システム」は、業法改正への対応と業務効率化を同時に実現したい保険代理店にとって、比較推奨業務のDXを推進する有効な手段として活用されています。

火災保険RPA見積システムについて

https://hs.irrc.co.jp/is-support/fire-insurance/

【会社概要】

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

設立 1995年7月

代表者 代表取締役社長 勝本 竜二

資本金 13億5,478万円

事業内容 ・『保険クリニック(R)』の運営を行う保険クリニック事業

・保険販売事業者に向けたソリューション事業

・顧客の資産運用やライフプランをサポートするFA事業

・「保険IQシステム(R)」などの開発、ADXプロダクトの開発・販売を行うシステム事業

サービス インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

サイト 日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）



■ユーザックシステム株式会社（https://www.usknet.com/(https://www.usknet.com/)）

本社所在地 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3階

設立 1971年7月

代表者 代表取締役社長 小ノ島 尚博

事業内容 ・RPA関連のパッケージ開発、販売、サポート

・物流、帳票、EDI関連の業務改善ソリューションの開発、販売、サポート

・モバイルデバイス用アプリの開発、サービス提供

サービスサイト 名人マーケット（WebEDI標準化スクリプトダウンロードサイト）

https://meijin-market.com/

名人＋（RPAオンラインコミュニティ）

https://usknet.commmune.com/view/box?boxId=talk001&categoryIndex=99(https://usknet.commmune.com/view/box?boxId=talk001&categoryIndex=99)

Pittaly（ピッタリー）

https://www.pittaly.com/

日本企業にDX（デジタルトランスフォーメーション）を！DXGO

https://usknet.com/dxgo/

株式会社アイリックコーポレーション

テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。