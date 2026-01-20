第2期ノミネート作品発表！全国から66作品が集結 賞金総額1,000万円超 世界初*1、″後ろ姿″で競うヘアコンテスト『REMILA BHC 2026』

株式会社リサスティー

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA(レミラ)」*2を展開する株式会社リサスティー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伊藤翔太)は、世界初となる"後ろ姿"に特化したバックスタイルヘアコンテスト『REMILA BHC 2026(レミラ バックスタイルヘアコンテスト)』の第2期ノミネート作品を発表いたしました。2026年2月1日(月)より第3期の応募受付を開始いたします。

第2期応募結果 技術力の高まりを実感、クオリティが向上した66作品が集結

第2期(2025年11月1日～12月31日)では、クリエイティブ部門49作品、リアリティー部門17作品、計66作品のエントリーがありました。

クリエイティブ部門では、独創的なデザインと高度な技術表現を両立させた作品が増え、リアリティー部門では、お客様の課題解決に向けた丁寧な施術プロセスが詳細に記録された作品が多く見られました。

襟足のライン処理やシルエットの完成度において、前回から着実にレベルアップが見られ、「後ろ姿の美」という新たな美容の価値観が、業界内で確実に広がりを見せています。

第2期ノミネート作品

厳正な審査の結果、クリエイティブ部門から59作品、リアリティー部門から7作品がノミネートされました。

【クリエイティブ部門ノミネート作品(一部紹介)】

斬新な技術とアーティスティックな感性が融合し、バックスタイルの新たな可能性を切り拓く作品が揃いました。

Instagram: @oon_fuka(https://www.instagram.com/oon_fuka/)

Instagram: @zaki.yama.arrows(https://www.instagram.com/zaki.yama.arrows)

Instagram:@_ai_hank(https://www.instagram.com/_ai_hank/)

【リアリティー部門ノミネート作品】

お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、施術を通じた変化のストーリーが丁寧に描かれた作品が集まりました。

Instagram:@rena_sgny_(https://www.instagram.com/rena_sgny_/)

Instagram:@(https://www.instagram.com/marinohara/)marinohara(https://www.instagram.com/marinohara/)

Instagram:@(https://www.instagram.com/nachitakehito/)nachitakehito(https://www.instagram.com/nachitakehito/)

全ノミネート作品の詳細は特設サイト(https://www.remilabhc.com/)にて公開しております。

年間グランプリは、第1期から第3期までの全ノミネート作品の中から選出され、2026年5月19日(火)に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」会場内にて授賞式を実施いたします。

第3期開催概要

募集期間：2026年2月1日(月)～3月31日(火)

※結果発表:2026年4月予定

応募方法：Instagramで@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/)をフォローし、部門ごとに指定のハッシュタグをつけて投稿

クリエイティブ部門「#レミラバックスタイルC」

リアリティー部門(REMILA導入店限定)「#レミラバックスタイルR」

賞金・賞品：各部門：

年間グランプリ:300万円

各部門 第2位:30万円 各部門

第3位:10万円

その他、審査員賞・協賛企業賞・副賞(REMILA 1年間無料)等

授賞式：

日時:2026年5月19日（火）15:30～

会場:東京ビッグサイト（ビューティーワールド ジャパン 東京 会場内）

公式サイト: https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

詳細な応募規定や審査員情報は、特設サイト(https://www.remilabhc.com/)または公式Instagram(@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/))をご確認ください。

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国700台以上導入され、脱毛市場の浸透を加速。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界における脱毛サービスの新スタンダード確立を目指し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-16 幸ビル301

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 「後ろ姿(バックスタイル)」に特化した審査基準を掲げ、リアルな施術事例やクリエイティブ表現をバックスタイルのみで競う形式のヘアコンテストとして、当社調べ(2025年6月時点)

＊2 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127