【ヒルトン沖縄北谷リゾート】幸せを運ぶカメが北谷の海でひと休み。旅の途中で出会う一皿のスイーツを発売

【2026年1月20日】ヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉(ししくら)裕(ゆたか)）は、ロビーラウンジ「マール」にて、新作スイーツ『エメラルドラグーン～幸せを運ぶカメの休息～』を2026年2月1日（日）より販売開始いたします。

沖縄・北谷の海に広がる、エメラルド色に輝く穏やかなラグーンをイメージした本スイーツは、幸せを運ぶといわれる小さなカメが旅の途中でひとときの休息をとる情景を表現しました。透明感あふれるジュレとやさしい甘さが織りなす味わいで、リゾートならではの癒しと、心ほどける至福のティータイムをお届けいたします。

「エメラルドラグーン～幸せを運ぶカメの休息～」

沖縄・北谷の海では、運が良ければウミガメがゆったり泳ぐ姿に出会えることがあります。そんな豊かな自然をモチーフに誕生したのが、本スイーツ『エメラルドラグーン～幸せを運ぶカメの休息～』。

沖縄の海を優雅に進むウミガメは、甘さ控えめでやさしいバニラの香りが広がるホテルメイドのバニラアイスで表現しました。海面のきらめきを思わせるエメラルドグリーンのゼリーは優しい甘みで仕上げ、ゼリーでマリネした数種類の旬のフルーツは、北谷の海を泳ぐ色とりどりの魚のように鮮やかな彩りを添えます。フルーツの自然な甘みとゼリーの透明感が重なり合う爽やかな味わいに、砂浜をイメージしたロビーラウンジ「マール」ロゴ入りのオリジナルクッキーが心地よい食感をプラス。ひと皿の中で、北谷の海の風景を“見て・味わう”体験をお楽しみいただけるスイーツです。

旅の途中に訪れるひとときの休息として、心と身体を満たす、癒しのスイーツをご堪能ください。

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60961/table/49_1_8c07f42af2d98afb3193538f94e942b3.jpg?v=202601201121 ]

※表示料金には税金・サービス料が含まれております。

※写真はイメージです。仕入れ状況によりメニューが一部変更となる場合がございます。

シェフプロフィール

ペストリーシェフ 小林 丈洋（こばやし たけひろ）

製菓専門学校を卒業後、神戸や大阪の老舗ペストリーショップで経験を積み、伝統的な技術と最新トレンドを融合させたスイーツ作りを追求。洋菓子コンテストでの受賞を経て、沖縄に移住後は県内の複数ホテルで活躍し、2023年にヒルトン沖縄北谷リゾート並びにダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートのペストリーシェフとして入社。小林が手がけるスイーツは、美しいデザインと繊細な甘さで多くの人々を魅了し、現在は2つのホテルで提供される全てのスイーツの監修を務め、斬新で創造的な手法を取り入れながら、常に新たな味わいと驚きをお客様へ届けている。

