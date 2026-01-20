³ùÁÒÅê¹Æ110ËüºÆÀ¸¤Ç³°¹ñ¿Í2Ì¾¤¬°Ü½»·èÃÇ¨¡¨¡¸µJ¥êー¥¬ー¤¬¼Â¾Ú¤¹¤ë¡Ö¹ÔÆ°¤µ¤»¤ë¡×SNSÀïÎ¬
³ùÁÒÅê¹Æ110ËüºÆÀ¸¤Ç³°¹ñ¿Í2Ì¾¤¬°Ü½»·èÃÇ
¹ñÆâ³°¤ÇÊ£¿ô»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¼Â¶È²È¡¦´£ÉôÎ´ÂÀÏº»á¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖAMIDA CLAN¡×¤¬¡¢³ùÁÒ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿1Åê¹Æ¤Ç110ËüºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ2Ì¾¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬Ìä¡¢¤½¤Î¸å°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£½¾Íè¤Î¡ÖÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¤Ç½ª¤ï¤ëSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÀïÎ¬Àß·×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤¬2026Ç¯¤Ë9.64Ãû±ß¡ÊJTBÍ½Â¬¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï¿¤Ó¤ë¤¬Í½Ìó¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¤ÏÁý¤¨¤ë¤¬³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¤¬¥´ー¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢AMIDA CLAN¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÍèË¬¡¦Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¡£¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢SNS¤«¤éÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£ »öÎã¾ÜºÙ¡§1Åê¹Æ¤¬À¸¤ó¤À¡Ö°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤ÎÀ®²Ì
Åê¹Æ³µÍ×
- Åê¹ÆÆâÍÆ¡§³ùÁÒ¤Î±£¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±Ñ¸ìÅê¹Æ
- ºÆÀ¸¿ô¡§110Ëü²ó
- ÊÝÂ¸¿ô¡§23,000·ï
- ¥Õ¥©¥í¥ïーÂ°À¡§9³ä¤¬Ë¬Æü¸¡Æ¤ÁØ¤Î³°¹ñ¿Í
- ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²ÌÂ¨»þ±þ¡§Åê¹Æ¸ø³«¸å¡¢¿ôÉ´·ï¤ÎDM¤È¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ³ùÁÒ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
- ¼ÂºÝ¤ÎÍèË¬¡§³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ2Ì¾¤¬Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ³ùÁÒ¤òË¬Ìä
- 3Çñ4Æü¤ÇÌó50Ëü±ß¾ÃÈñ¡§½ÉÇñ¡¢°û¿©¡¢ÂÎ¸³¡¢¤ªÅÚ»º¹ØÆþ
- °Ü½»·èÃÇ¡§ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢³ùÁÒ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·èÃÇ
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.instagram.com/reel/DIJjrMeT1Zf/?igsh=YXBoNmtnbmR4dW5r)
Åê¹Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
À®¸ù¤ÎÍ×°ø¡§3¤Ä¤ÎÆ³ÀþÀß·×
- Æ³Àþ1¡§´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥° Ã±¤Ê¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢³°¹ñ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ë¡£
- Æ³Àþ2¡§ÊÝÂ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ðÊóÀß·× ÊÝÂ¸¿ô23,000·ï¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸å¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¿Þ¡£ÃÏ¿Þ¾ðÊó¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£
- Æ³Àþ3¡§¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹CTA¡ÊCall To Action¡Ë ¡ÖSave this for your next trip to Japan¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¢£ ½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
´£ÉôÎ´ÂÀÏº¡ÊAMIDA CLAN ÁÏÀß¼Ô/ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÅê¹Æ¸å¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÈDM¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø³ùÁÒ¤òÀëÅÁ¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡ØÌÂÏÇ¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡£È¯¿®¤Ë¤ÏÉ¬¤º°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ëー¥ë¤ä¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£³ùÁÒ¤ÎÅê¹Æ¸å¤Ë¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤Ë¹û¤ì¤¿¤È¡£¸µ¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é°Ü½»Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³ùÁÒ¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þÅª¤Ê´Ñ¸÷¤Ç¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬°Ü½»¤ÏÏÃ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£LTV¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Çº£¸åÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò³°¹ñ¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ä¥ëー¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÄÊÌ¤Ç¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÄó¸À¡§¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤«¤é¡Ö¹ÔÆ°¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
AMIDA CLAN¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤òÄó¸À¤¹¤ë¡£
- ºÆÀ¸¿ô¡¦¤¤¤¤¤Í¿ô¤À¤±¤òÄÉ¤ï¤Ê¤¤¡§¿ô»ú¤Ï¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ï¡ÖÍèË¬¡¦Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡×
- ³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ø¤Î²áÂç°ÍÂ¸¤ò¸«Ä¾¤¹¡§¿®Íê´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Ã±È¯Åê¹Æ¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤¤
- Æ³ÀþÀß·×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡§SNS¢ªWeb¢ªÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë
¢£ AMIDA CLAN¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉPR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅê¹Æ¥×¥é¥ó¡§20Ëü±ß/²ó
- ·ÑÂ³¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡§15-50Ëü±ß/·î
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·¿SNS±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹
- ¥Ùー¥·¥Ã¥¯±¿ÍÑ¡§15Ëü±ß/·î
- ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É±¿ÍÑ¡§30Ëü±ß/·î
- ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー±¿ÍÑ¡§50Ëü±ß/·î¡Ê80,000¿Í¥³¥é¥ÜÅê¹Æ·î2ËÜ´Þ¤à¡Ë
¢¨½é²óÁêÃÌÌµÎÁ
¢¨¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/176288?tab=press_kit&tag=6b51cec0-90f5-49fb-8611-2f9df6ac0f6c&i=24288be4-32e1-4439-ab3e-63ccbc160f58)
¢£ AMIDA CLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§AMIDA CLAN¡Ê¥¢¥ß¥À ¥¯¥é¥ó¡Ë
ÂåÉ½¡§´£ÉôÎ´ÂÀÏº¡ÊRyutaro Karube¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¼Ô¸þ¤±SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
ÀßÎ©¡§2025Ç¯¡Ê³¤³°¸þ¤±³èÆ°³«»Ï¡Ë¡¢2026Ç¯1·î19Æü ÆüËÜ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹Àµ¼°¥íー¥ó¥Á
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡ÖÆüËÜ¤ÎËÜÊª¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¡×
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://amidaclan.com/
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
1992Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
ÀÄ»³³Ø±¡ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹âÅùÉô¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉô¤òÂ´¶È¡£
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡ÊU-15¡¢U-18¡Ë¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¡¢J¥êー¥°ÁªÈ´¤Ë¤âÁª½Ð¡£
J2¡¦FC´ôÉì¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¸å¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¥×¥í¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÇÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£
2021Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¡¢2025Ç¯¤ËAMIDA CLAN¤òÁÏÀß¤·¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤ËÆüËÜ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§AMIDA CLAN
ÂåÉ½¡§´£ÉôÎ´ÂÀÏº
Email¡§info@amidaclan.com
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://amidaclan.com/
