こどもDX推進協会、自治体向け 無料オンライン勉強会「先進自治体の産後ケアにおけるDX事例紹介」開催決定

一般社団法人こどもDX推進協会（所在地：東京都港区、代表理事：高石尚和、以下「当協会」）は、2026年1月27日（火）に、会員および自治体向けに無料オンライン勉強会「先進自治体の産後ケアにおけるDX事例紹介」（参加費無料/事前申込制）を開催します。

開催背景

当協会では、こどもDXに関わる最新情報を提供し、会員である自治体や企業間の交流を深めることを目的として、2024年度より会員向けオンライン勉強会を定期的に開催しています。

昨年8月に実施した勉強会「こども・子育て分野における生成AIの利活用事例」は、多くの参加者の皆様から高い評価をいただきました。

今回の勉強会は、その反響を受け、テーマを一新してリピート開催いたします。自治体職員の皆様におかれましては、当協会へのご入会の有無に関わらず、情報収集や交流の場として広くご参加いただけます。

テーマ「先進自治体の産後ケアにおけるDX事例紹介」

近年、産後ケア事業においては、支援を必要とする母子を適切なタイミングで把握し、切れ目のない支援につなげていくことが重要な課題となっています。一方で、申請・予約・利用調整等の手続きが複雑になりやすく、利用者・自治体双方にとって負担となっているケースも少なくありません。

このような背景を踏まえ、国においても産後ケア事業の充実が進められており、DXの活用による業務効率化や支援の質の向上が期待されています。特に、デジタルツールを活用した申請手続きの簡素化等は、現場負担の軽減と利用者利便性の向上の両立につながる重要な取り組みです。

本勉強会では、産後ケア事業におけるDXの実証事業を行っている新潟県糸魚川市様、東京都東村山市様にご登壇いただき、昨年度の実証結果をご紹介いただく予定です。

本勉強会は、産後ケア事業への関心や今後のDX活用を検討されている自治体様にとって、実践的なヒントを得られる貴重な機会となっております。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひこの機会にご参加をご検討ください。

プログラムと登壇講師

・先進自治体の産後ケアにおけるDX事例紹介

─ 予約サービス導入による産後ケアDX＜新潟県糸魚川市＞

─ 産後ケアのデジタルクーポンの導入＜東京都東村山市＞

・質疑応答

オンライン勉強会 概要

【日時】1月27日(火) 14:00～15:00

【開催形式】オンラインのみ（Zoom）

【参加対象】

・自治体職員（子育て/福祉担当者向け）

・当協会の会員（正会員、自治体会員、施設会員、個人会員）

※自治体職員の方は、当協会へ入会の有無に関わらずご参加いただけます

※自治体職員以外の方で、参加希望の方は当協会へ会員入会後にご参加可能です

【主催】一般社団法人こどもDX推進協会

申込方法（自治体職員向け）

事前申込制のため、以下のフォームよりお申し込みください。

・会員様用予約フォーム：https://forms.gle/utXwNyL5FJiRWX9t6

・非会員自治体様用予約フォーム：https://forms.gle/EPMUsoLGJDnTxHv87

※申込期限 1月23日(金) まで

こどもDX推進協会は、主にこどもDXに関わるシステム標準化、調査・研究、こどもDXに関する政策提言などを行う事を目的として2023年に発足いたしました。

「こどもまんなか社会」の実現を実効性を持って推進する上で行政・自治体・公的機関・事業者がテクノロジーを介して連携しうる「協働プラットフォーム」としての役割を目指します。

【新規入会受付中】こどもDX推進協会へのご入会について

こどもDX推進協会では、各種会員（こどもDX会員・法人会員・自治体会員・施設会員・個人会員）の募集を行っています。当協会の主旨・目的にご賛同いただける方は、日本のこどもDXを活性化させるべく、ぜひご入会ください。

【入会方法・詳細案内は公式HPより】

https://kodomodx.or.jp/admission/(https://kodomodx.or.jp/admission/)

概要

・名称： 一般社団法人こどもDX推進協会

・設立日： 2023年2月20日

・所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟15階

・団体HP：https://kodomodx.or.jp

・所属団体数：163団体(正会員100、自治体会員20、施設会員26 他)

※2025年3月25日時点

