静岡大学の留学生と語り合うイベント「留学生と学ぼう！」開催のご案内

国立大学法人 静岡大学

静岡大学では、静岡大学の留学生と県内の中高生が多文化共生のこれからのあり方について共に考えるイベント「留学生と学ぼう！」を下記のとおり開催します。

留学に興味がある、海外から来ている人と話してみたい、進路に迷っている等の思いがある方でも、経験豊富な留学生と話すことで視野が広がるかもしれません。国や文化にとらわれず、お互いが共に「暮らしていくこと」を、お喋りしながら考え学んでいきたいと考えています。

皆様のご参加をお待ちしております。

日 時：2026年１月31日（土）14:00～16：00（13：30より受付）

場 所：来・て・こ 302活動室（〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号）

参加費：無料

対 象：中学生、高校生（保護者の方も参加可能）

定 員：45名

申込み：申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1b3PJNSbPTPtFuwr7OqDswR7lDDoE1PFb65MhnQU_uhA/viewform?ts=693a6294&edit_requested=true)からお申込みください

https://prtimes.jp/a/?f=d96787-104-61bd57eb72d23f5735400f1571151693.pdf