2.18（水）『トロン：アレス』 ブルーレイ＋DVDセット 発売！『トロン：アレス』に隠されたトリビアを一部解禁！

世界初の長編映画としてCGを本格導入し、映像エンターテイメントの歴史を切り開いた『トロン』シリーズ待望の最新作、ディズニーがAI時代に挑む＜新映像革命＞『トロン：アレス』を2026年2月18日（水）にブルーレイ+DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セットで発売いたします。

この発売を記念して、「トロン」シリーズファン必見のトリビア紹介映像を、ボーナス・コンテンツから一部解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bpOgSYnpcqE ]

この映像では、『トロン：アレス』に散りばめられた1982年公開の『トロン：オリジナル』、2010年の『トロン：レガシー』などにまつわるトリビアを紹介！シリーズの重要人物であるケヴィン・フリンに焦点を当て、エンコム本社内に再現された彼のオフィスセットや、そのデザインの着想源となったウォルト・ディズニーのオフィスとの関係性、さらに、それぞれの作品とリンクする衣装のモチーフや、細部に込められたデザイン上の意図なども明かされます。また、彼の印象的なセリフの引用やビデオゲームにも触れ、カルト的SF『ブラックホール』（79）のオマージュであるピンボールマシンについても言及！「トロン」シリーズの奥深さを再発見できる、ファンにはたまらない見応え抜群の映像です！

この度発売するブルーレイやデジタル配信（購入）には、今回解禁となった映像を上回るトリビアの数々を収録した「受け継がれるレガシー」をはじめ、スタッフのこだわりや撮影現場の熱量が詰まった「メイキング」、作品を象徴する「ライトサイクルの魅力」、主人公アレスを見事に演じ切った「ジャレッド・レトと監督のトーク」や「キャスト対談」、そして惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツを多数収録！

ディズニーが仕掛ける新映像革命--AI兵士VS人類、究極のデジタル・バトル・アクション『トロン：アレス』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）で、お楽しみください。

映像体験としてのリアリティを追求したヨアヒム・ローニング監督の演出哲学

ヨアヒム・ローニング監督は『トロン：アレス』において、壮大なビジュアルやテクノロジー表現以上に、観客が感情的につながれる“心の核”を重視した。「本作はテクノロジーを扱う映画だが、だからこそ“現実にそこにある感触”が必要だ」と語り、キャラクターに共感できなければ物語は成立しないという考えのもと、映像表現でも実写撮影や巨大なセットを積極的に採用。俳優が実際の空間を体感することで、そのリアリティが画面に反映されることを狙った。アクションシーンでもCGに頼り切らず、実際に撮影することでしか得られない迫力と説得力を追求。また、精密なカメラワークを「単なる視覚効果ではなく、物語を語るための言語」だと捉え、IMAXフォーマットの没入感を最大限に生かす演出に挑戦した。本作は、圧倒的なスケール感や没入感を表現するため、CG技術だけではなく、演出面においてもこだわり抜かれた作品となっている。

■商品データ

ブルーレイ＋DVD セット4K UHD＋ブルーレイ セット

『トロン：アレス』

ブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット

2026年2月18日（水）発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン、発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2026 Disney

公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/tron-ares(https://www.disney.co.jp/movie/tron-ares)

ストーリー：AIプログラムを実体化する画期的な発明によって開発された、AI兵士のアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒されても何度でも再生可能という、まさに史上最強の兵士だった。だが、現実世界で人間を知ったアレスにある“異変”が起きる。やがて、制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。果たして、アレスの驚くべき目的とは…？