【ローソンPontaプラス】会員限定！「PontaポイントからJALのマイル交換レート20％アップキャンペーン」のお知らせ

株式会社ローソン銀行

当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」について、カード会員さまを対象に、PontaポイントからJALのマイルへの交換をお申し込みいただくと、ポイント交換レートが20％アップするキャンペーンを2026年1月20日（火）から2月28日（土）まで実施いたします。詳細は以下をご確認ください。

PontaポイントからJALのマイル交換レート20％アップキャンペーン

■「PontaポイントからJALのマイル交換レート20％アップキャンペーン」概要

1. キャンペーン期間

2026年１月20日（火）～2月28日（土）23時59分まで

※2026年2月28日（土）23時59分までにマイルへの交換お申し込みを完了された方が対象です。

2. キャンペーン内容

キャンペーン期間中、PontaポイントからJALのマイルへの交換をお申し込みいただくと、ポイント交換レートが20％アップいたします。

【通常】100Pontaポイント → 50マイル

【キャンペーン期間】100Pontaポイント → 60マイル（内キャンペーンマイル：10マイル）

※1マイル未満の端数は切り捨てとなります。

3. 対象のお客さま

「ローソンPontaプラス」をお持ちのJMB日本地区会員、かつJMB×Ponta会員の方

※「ローソンPontaプラス」のPonta会員IDでJMB×Ponta会員登録され、キャンペーン期間中にJALのマイルへの交換をお申し込みされた方が対象です。

※JMB×Ponta会員未登録の方は、あらかじめ余裕を持って連携・交換手続きをお願いいたします。JMB×Ponta会員登録の詳細はこちら（https://www.ponta.jp/c/jmbpntc/）をご確認ください。

4. キャンペーンサイト

https://www.lawsonbank.jp/lp/creditcard/mile

5. キャンペーンに関する注意事項

- キャンペーンマイルの積算上限は600マイルです（6,000Pontaポイント以上交換をお申し込みいただいても、キャンペーンマイルの積算は600マイルとなります）。- ポイントの加算は2026年3月末ごろを予定しております。- その他、キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトの応募規約をご確認ください。

＜本件に関する照会先＞

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

以 上