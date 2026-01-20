タグ・ホイヤー、グラスボックスのレガシーを継承し、存在感と視認性を高めた「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

LVMHウォッチウィーク、イタリア・ミラノ - 2026年1月19日 - スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、2026年度のLVMHウォッチウィークに再び参加します。本年、メゾンを代表するアイコンウォッチの系譜を力強く継承するとともにタグ・ホイヤーの2026年のテーマである「Mastering the Chronograph for More Than 160 Years (160年以上にわたるクロノグラフへの飽くなき探求)」を象徴する重要なタイムピースとして、新たな「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」を発表します。ジャック・ホイヤーが「カレラ」を誕生させた当時のオリジナルのビジョンに深く根差しながら、より多くの時計愛好家に応えるサイズでデザインされており、高い評価を受けるグラスボックスファミリーに、新たな魅力をもたらす一本です。

視認性を礎に築かれたレーシングヘリテージ

長年にわたり、精度、明瞭さ、そして大胆なデザインスピリットを体現してきた「タグ・ホイヤー カレラ」。1963年、ジャック・ホイヤーによってモータースポーツ計時を目的に生み出されたこのクロノグラフは、ハイスピードで展開されるプロフェッショナルなレースの世界において、腕時計に求められる本質である卓越した視認性と優れたバランスを確立しました。伝説的なロードレース「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」に着想を得たその名は、スピードと野心という精神を象徴し、今日に至るまでタグ・ホイヤーの中核をなしています。



以来、数十年にわたる時の流れの中で、「タグ・ホイヤー カレラ」は、世界中のモーターレーシングファンや時計愛好家の腕元を彩り、パフォーマンスとスタイルを象徴する存在へと進化してきました。2023年には、誕生60周年を記念して、このコレクションを象徴するグラスボックスデザインが復活。湾曲したサファイアクリスタルと流れるようなフランジを、洗練された仕上げと先進的なムーブメント技術と融合させることで、明瞭さとエレガンスに改めて焦点を当てました。

こうした新たな表現を取り入れた2023年モデルは、今回発表された41mmの新作「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」への重要な礎となっています。つまり、本作は、時計の歴史やディテールに深いこだわりを持つ愛好家に向けたヘリテージモデル「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ 39mm」とともに、コレクションに奥行きをもたらす存在として、現代の多様なニーズに応えるべくデザインされました。この新作タイムピースは、コレクションに新鮮な存在感をもたらすと同時に、グラスボックスのレガシーを継承しながら、「タグ・ホイヤー カレラ」ファミリーを新たな次元へと導きます。

現代へと昇華したアイコンウォッチ

存在感と視認性を高めたデザインで、ジャック・ホイヤーのビジョンを体現する新作「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」。立体的なサファイアクリスタルは、ダイヤルとフランジに沿ってシームレスに湾曲し、あらゆる角度から光を捉えます。クリーンなダイヤルには同系色のカウンターを配し、奥行きと高い判読性を実現しました。さらに、細部に至るまで考え抜かれたデザインにより、クロノグラフの機能を直感的に読み取れる、エレガントな表情を生み出しています。

今回の新作では、新たに加わったサイズならではの表現力と、感性に響く魅力を示す3つのバリエーションがラインナップされます。まず、シグネチャーブルーのダイヤルを備えたモデルは、サーキュラーサテン仕上げの文字盤が光を受けて繊細な輝きを放ち、エレガントで洗練された表情を生み出します。アジュラージュ加工を施した同系色のカウンターに加え、ホワイトのスーパールミノバ(R)を塗布したロジウムコーティングの針、そしてインデックスが組み合わさり、優れた視認性を実現しています。

次に、新鮮さと普遍的な美しさが調和するティールグリーンダイヤルのモデルは、タグ・ホイヤーの新たなシグネチャーカラーとなる深みのある色合いが特徴です。同系色のカウンターとロジウムコーティングを施した針を配したダイヤルは、光の当たり方によって表情を変え、腕の動きに合わせて繊細な色のニュアンスを生み出します。これにより、タグ・ホイヤーが重視する視認性と視覚的な調和が、一層際立っています。

そしてコレクションに新たな表情をもたらすのが、より大胆でモーターレーシングの世界観を色濃く反映したブラックダイヤルのエディションです。サーキットのエネルギーを想起させる赤のアクセントが随所に配され、深みのあるブラックダイヤルが、赤いクロノグラフ針やアウターリングとの鮮やかなコントラストを生み出します。時計に目を向けるたび、スピードへの高揚感、精緻な計時、そしてモータースポーツならではの情熱が呼び覚まされます。

3モデルすべてには、ビーズオブライスデザインを現代的に再解釈した、タグ・ホイヤー独自の7列ステンレススティール製ブレスレットを採用。快適な装着感と個性、そして抗しがたい魅力を兼ね備えています。

動きの中に宿る勝利

ダイヤルの下で鼓動を刻むのは、卓越した時計製造技術を体現し、約80時間という優れたパワーリザーブを誇る自社製ムーブメント「TH20-01」。シームレスな作動を実現する垂直クラッチ、正確で確かな操作性をもたらすコラムホイール、そして双方向自動巻き上げ機構を備え、滑らかで高精度なクロノグラフ機能を実現しています。

透明なサファイアケースバックからは、精巧な幾何学模様が施されたムーブメントを眺めることができ、このタイムピースの心臓部に込められた技術と美しさを堪能できます。

それぞれのタイムピースには、勝利と挑戦し続ける精神へのオマージュとして、「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションに受け継がれてきたエンブレム、“勝利の冠”が刻印されています。右側のラグにさりげなく配されたこの刻印は、オーナーをタグ・ホイヤーが築いてきたモータースポーツの伝統と、卓越性を追い求めるブランドの姿勢へと静かに結びつけます。

より存在感を高めたサイズ、洗練された構造、そして奥行きのある表情を備えた新作「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」は、グラスボックスデザインをメゾンを象徴する重要な要素として、より確かなものにしています。それは、精度だけでなく感性にも価値を見出す、現代の時計愛好家に向けたタイムピースです。

このクロノグラフが語るのは、明瞭さ、自信、そして揺るぎのない一貫性。60年にわたり受け継がれてきた革新の精神が、より洗練された表現として昇華されています。ジャック・ホイヤーによって生み出された「タグ・ホイヤー カレラ」の物語は、今もなお新たな力と明確なビジョンをもって進化を続けています。真のアイコンは決して立ち止まることなく、常に前へと進み続けるということを、このモデルは改めて証明しているのです。



＜タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ＞

https://www.tagheuer.com/CBS2113.BA0053.html

CBS2113.BA0053 / 1,149,500円（税込予価）/ 2026年1月発売

自動巻 / ブルーダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 41 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



＜タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ＞

https://www.tagheuer.com/CBS2115.BA0053.html

CBS2115.BA0053 / 1,149,500円（税込予価）/ 2026年1月発売

自動巻 / グリーンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 41 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



＜タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ＞

https://www.tagheuer.com/CBS2114.BA0053.html

CBS2114.BA0053 / 1,149,500円（税込予価）/ 2026年1月発売

自動巻 / ブラックダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 41 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット





www.tagheuer.com

X：@TAGHeuerJapan ‏, Facebook：＠TAGHeuer , LINE：@tagheuer

#TAGHeuer #タグホイヤー

お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7030