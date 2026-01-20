愛知県教育委員会、生成AI導入で電話相談業務の負荷軽減と効率化を実現

アルファテック・ソリューションズ株式会社

アルファテック・ソリューションズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西山 紀明）は、愛知県教育委員会の「家庭教育相談電話」業務に生成AIを導入し、報告書作成の自動化を実現しました。本システムはMicrosoft Azure AI SpeechとAzure OpenAIを組み合わせ、音声の文字起こしから整形、要約、定型書式への落とし込みまでを一気通貫で実行します。これにより、多大な時間を要していた手書きによる報告書作成の負担を大幅に軽減し、相談員がより保護者に寄り添った対応に注力できる環境を整えました。さらに、デジタル化された相談記録は相談内容の傾向分析や対応策の検討にも活用可能で、生成AIを活用した業務改革の実践例として、今後の活用拡大が期待されています。

事例紹介記事の全文はこちら :https://solutions.alphatec-sol.co.jp/case/aichi-educational-ai

お客様課題- 「家庭教育相談電話」の充実と、相談員の働き方改革を同時に推進するための環境整備- 愛知県教育委員会における「生成 AI活用」の成功モデルを示すソリューション- Microsoft Azure AI SpeechとAzure OpenAIを組み合わせた高精度の「音声認識・文書作成システム」を構築- 音声の文字起こし、整形、要約、定型書式への落とし込みに至る業務フローを自動化導入成果- 手作業に依存していた電話相談内容の報告書作成を自動化- 家庭教育コーディネーターの業務負荷を大幅に軽減- デジタル化された報告書を相談内容の傾向分析や対策協議で利用可能に

■アルファテック・ソリューションズ株式会社について

アルファテック・ソリューションズは、ICTソリューション・サービスの開発および提供を行う、ITインフラ領域を得意とするシステムインテグレータのプロ集団です。先進的なITインフラ、システム開発を通じ、お客様の抱えている課題に共に向き合い、最適なシステム基盤作りをお手伝いいたします。

アルファテック・ソリューションズHP :https://www.alphatec-sol.co.jp/

