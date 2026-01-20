〈精神医療保健福祉の理念〉〈当事者主体の改革〉を、50の大項目と約600のキーワードで読み解く！

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『必携 精神医療保健福祉キーワード事典』（高木俊介＋下里誠二＋竹端寛【編著】）を 2026年1月20日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

精神医療保健福祉のグローバルスタンダードとは何か。日本の精神科医療をどう改革していけばよいのか――。

日本の精神科医療には、長期入院・社会的入院や隔離・身体拘束、患者への人権侵害など、多くの課題が横たわっています。患者への虐待事件も、今なお後を絶ちません。

本書は、現在の精神医療保健福祉における現状、到達点と課題を50の論考に分けて解説し、改革への具体的な提言を行っています。歴史、制度、治療、人権保障など多岐にわたるテーマを網羅し、国内外の先進的な取り組みも紹介。この分野の「今」を凝縮した、画期的な事典です。

現場で働く専門職、これからこの道を志す方、当事者やご家族、そして社会課題に関心を持つすべての方々の期待に応える一冊です。

執筆陣には、松本俊彦氏（国立精神・神経医療研究センター）、斎藤環氏（筑波大学名誉教授）、長谷川利夫氏（杏林大学教授）、池原毅和氏（弁護士）、山田悠平氏（精神障害当事者会ポルケ代表）、藤井克徳氏（日本障害者協議会代表）をはじめ、最前線で活躍する46名の専門家が集結しました。

新たな気づきを得るための座右の書として、ぜひご活用ください。

目次は小見出しまで網羅。各章の詳細な内容が一目でわかります。

図表や資料を用いて、精神医療保健福祉の現状を視覚的に分かりやすく解説します。

本文は細かく見出し分けされており、複雑なテーマも要点を素早くつかめます。

約600語の充実した索引を収録。気になるキーワードを五十音順ですぐに検索できます。

目次

第１部-日本の精神科医療はどんな課題を抱えているか

第２部―精神科医療でめざすべき治療とは

第３部―人権侵害をくり返さないために

第４部―地域生活を支える精神医療保健福祉

第５部―当事者運動・当事者活動がめざすもの

第６部―精神医療保健福祉のグローバルスタンダード

第７部―障害者の人権を保障するために

精神医療保健福祉の最前線で活躍する46人の豪華執筆陣！

岡田靖雄 青柿舎（精神科医療史資料室）

小俣和一郎 元上野メンタル・クリニック 院長

氏家憲章 日本医労連・精神病院部会 元部会長

古屋龍太 日本社会事業大学 名誉教授

中島 直 医療法人社団新新会多摩あおば病院 院長

岡崎伸郎 古川駅前メンタルクリニック〈東北メンタルヘルス研究所併設〉院長 兼 所長

高岡 健 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター 顧問

竹端 寛 兵庫県立大学環境人間学部 教授

岡田久実子 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 理事長

蔭山正子 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授

増田一世 公益社団法人やどかりの里 理事長

藤井千代 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 部長

高木俊介 たかぎクリニック 院長

吉川 徹 愛知県西三河福祉相談センター 児童専門監

竹内真弓 精神科医

松本俊彦 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長

大石 智 北里大学北里研究所病院精神科 部長

松岡裕美 東京科学大学病院看護部 メンタルヘルス・リエゾンセンター 精神看護専門看護師

原 昌平 元読売新聞大阪本社 編集委員

岡山多寿 医療法人財団光明会明石こころのホスピタル 副院長

相原啓介 高幡門前法律事務所 弁護士

長谷川利夫 杏林大学保健学部 教授

三宅美智 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 公共精神健康医療研究部研究員

下里誠二 信州大学医学部保健学科 教授

木下愛未 信州大学医学部保健学科 助教

金井浩一 一般社団法人ライフラボ 相談支援事業所しぽふぁーれ 所長

野村恭代 大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 教授

原子英樹 株式会社円グループ訪問看護事業部 部長

松田博幸 大阪公立大学大学院現代システム科学研究科現代システム科学専攻 准教授

彼谷哲志 ＮＰＯ法人あすなろ 主任相談支援専門員

加藤眞規子 NPO法人こらーるたいとう 代表

桐原尚之 全国「精神病」者集団運営委員

山田悠平 一般社団法人精神障害当事者会ポルケ 代表理事

向谷地生良 北海道医療大学大学院看護福祉学研究科 特任教授

梁田英麿 東北福祉大学せんだんホスピタル包括型地域生活支援室〈S-ACT〉室長

石原孝二 東京大学大学院総合文化研究科 教授

斎藤 環 医療法人社団八月会 つくばダイアローグハウス 院長

伊勢田 堯 EUCOMS日本大使

大熊一夫 ジャーナリスト

池原毅和 東京アドヴォカシー法律事務所 弁護士

太田順一郎 岡山市こころの健康センター 所長

上坂紗絵子 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 助教

佐藤久夫 日本社会事業大学 名誉教授

尾上浩二 NPO法人DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長

石渡和実 東洋英和女学院大学 名誉教授

藤井克徳 NPO法人日本障害者協議会 代表

書誌情報

『必携 精神医療保健福祉キーワード事典』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b671945.html



【編著】

高木俊介（たかぎクリニック院長）

下里誠二（信州大学医学部保健学科教授）

竹端 寛（兵庫県立大学環境人間学部教授）

□定価＝本体3,600円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1569-3

