～海と暮らすまちの“映えない”感動旅～第二弾「海苔からひもとく豊かな海」兵庫県明石市を味わう

一般社団法人 海と食文化フォーラムは、「食」を通じて、多くの人にもっと海に関心を持ってもらったり、考えて行動を起こしてもらうことを目的に、さまざまな事業を推進してきました。私たちは「旅」という体験の形に着目をし、この度、「海旅プロジェクト」を始動いたしました。各地の魅力を発掘するため、全国5つの地域で活躍されている方々に取材を行い、現地視察を経て「海×食×旅」のプランを設計し、最終的に2地域での海旅パッケージのモニターを実施いたします。そのうちの1地域として兵庫県明石市を舞台にした海旅モニターツアープランが完成いたしました。本モニターツアーのプランは、明石浦漁港を中心として実施した視察の結果をもとに作成しております。

なお、モニターツアーの参加者は、各分野の有識者や業界関係者に依頼しておりますので、一般募集はいたしません。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/461_1_9f6c06d6d923ccbda8935bff8be042a1.jpg?v=202601201121 ]

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 海と食文化フォーラム

URL：https://shoku.uminohi.jp/

海旅プロジェクト

■キャッチコピー

「知らないままで いたくない」

■サブコピー

～海と暮らすまちの”映えない”感動旅～

■コンセプト

“映えない”、それはありのままの日常。

“海と暮らすまち”の日常の中には、あなたにとっての非日常となる新たな発見と感動がある。

ここでしか味わえない「特別な食文化」「生業や生活の中に隠れた魅力」に出会う旅は、きっと忘れられない時間をあなたに刻む。

そして、この旅でしか知りえない「今起きている海の変化」への気づきも・・・

「知らないままでいたくない」海旅をあなたに。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/