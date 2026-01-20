12月度ダウンロード認定～D-51「BRAND NEW WORLD」がプラチナ認定！
一般社団法人日本レコード協会
D-51「BRAND NEW WORLD」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-644-9818a432d54eb5df0664bf60d313ce7d.pdf
日本レコード協会は、2025年12月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/hs/
・プラチナ認定作品
・ゴールド認定作品
H Jungle With t「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～（TWO MILLION MIX）」
米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」
詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。
▼2025年12月度ダウンロード認定一覧（PDF）
▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
認定ランク：最低累計ダウンロード数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に基準を設定）
以上