12月度ダウンロード認定～D-51「BRAND NEW WORLD」がプラチナ認定！

写真拡大

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年12月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/hs/


・プラチナ認定作品


D-51「BRAND NEW WORLD」






・ゴールド認定作品


H Jungle With t「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～（TWO MILLION MIX）」


米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」


詳細は、下記URLおよび添付資料をご覧ください。



▼2025年12月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-644-9818a432d54eb5df0664bf60d313ce7d.pdf

▼日本レコード協会 ダウンロード認定作品


https://www.riaj.or.jp/data/hs/



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


認定ランク：最低累計ダウンロード数


ゴールド：100,000


プラチナ：250,000


ダブル・プラチナ：500,000


トリプル・プラチナ：750,000


ミリオン：1,000,000


（以降100万毎に基準を設定）



以上