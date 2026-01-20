【採用担当必見】採用応募数が2週間で最大18倍！求人票の採用力評価と競合企業比較ができる「ミイダス 求人票分析」の利用効果を公開

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、中途採用支援サービス『ミイダス』を提供しています。このたび、2025年9月29日にリリースした「ミイダス 求人票分析(https://miidas.co.jp/newsrelease/recruitmentanalysis/)」※サービスにおいて、利用企業の調査結果を公開します。

※関連リリース：採用競争を勝ち抜くための新サービス「ミイダス 求人票分析」をリリース～競合他社求人の比較から自社の改善ポイントを明確化～(https://miidas.co.jp/newsrelease/recruitmentanalysis/)

利用後、各機能結果による求人票の改善により、2週間で最大18倍

ミイダス 求人票分析調査 イメージ

本サービスは、「自社の求人票の魅力は競合他社と比べてどうなのだろう」「求人票の表現を魅力的にしたいけれど、どこから手をつけていいか分からない」という求人票に関する企業担当者のお声に対応する形で開発しました。特長として、自社の求人票の採用力の「評価を（低～充実の3段階で）指標化」をし、また「競合（他社）企業との比較」ができる2つの機能が利用可能です。（『ミイダス』の有料プラン契約企業のみ利用対象となります）

本調査は、本サービスの利用後2週間でスコアアップした企業を対象に、「応募数」と「気になる」企業としての獲得数の最大値と平均値を公開します。

▼「ミイダス 求人票分析」イメージ

ミイダス 求人票分析「採用力指標」イメージミイダス 求人票分析「競合（他社）企業との比較」イメージ

▼調査サマリ

・応募数が利用前に比べて最大18倍、平均2.5倍

・「気になる」企業として獲得数が利用前に比べて最大113倍、平均1.7倍

・本サービス利用から2週間で346社がスコアアップ

・「”スコア化”や”他社（競合）比較”により改善方法がわかりやすくなった」の声も

▼調査概要

調査期間：2025年9月18日～ 2025年10月6日

対象：「ミイダス 求人票分析」を利用し、スコアアップした企業346社

調査方法：応募、興味（気になる）はスコア変動前後の2週間で集計、スコア変動が無い場合は、2025年9月18日の前後2週間で集計

応募数が利用前に比べて最大18倍、平均2.5倍

求人票の改善ポイントを可視化することで、企業の魅力が求職者に正しく伝わり、応募行動につながりやすくなったことがうかがえます。求人票そのものの質が、応募数に直結する重要な要素であることを示す結果といえます。

求職者からの「気になる」獲得数が利用前に比べて最大113倍、平均1.7倍

仕事内容や条件の整理だけでなく、企業の強みや特徴を明確にすることで、求職者の関心を喚起しやすくなったと考えられます。応募前段階での接点づくりとして、求人票の役割が高まっていることが読み取れます。

本サービス利用から2週間で346社がスコアアップ

本サービス利用後、346社において求人票の採用力を示す評価指標の改善が確認されました。

多くの企業でスコアの改善が見られたことから、属人的になりがちな求人票作成において、客観的な指標と競合比較が有効に機能したことが示唆されます。改善の方向性を明確に示す仕組みの有用性が確認できました。

「”スコア化”や”他社（競合）比較”により改善方法がわかりやすくなった」の声も

求人票を感覚ではなくデータで捉えられるようになったことで、課題認識から改善までの意思決定がスムーズになっていることがうかがえます。競合比較やスコアの見える化が、社内での共通認識形成や改善アクションの後押しにつながっています。

HR領域では、他社比較や改善度合いを数値で捉えることが難しく、求人票改善は属人的になりがちでした。「ミイダス 求人票分析」は、この採用力を指標化し競合と比較できることで、誰でも再現性のある改善を実行できる環境を提供しています。

「気になる」の中身は宝の山！～求人票の見せ方にこだわった企業事例～

『ミイダス』は、企業と顧客が直接やり取りが可能な「ダイレクトリクルーティング」を採用しています。求職者が「気になる」をマークした際には、企業担当者から直接メッセージを送ることができます。興味を持ってくださった自社への感度の高い求職者へ効率的に、かつ丁寧なコミュニケーションをとることで、マッチング率の向上を図るとともに、入社後の定着につながる可能性を高めます。

事例記事：ミイダスで8名採用に成功！ミイダスは他の媒体と違って、求人の見せ方を何度も変えて”反応を試せる”から成果に繋がる。(https://corp.miidas.jp/case/i_industry/2808/)

当社では、今後も人材採用から、育成、定着に至るまでの課題や利用企業の反響をサービスに反映しながら、新たな機能を拡充していけるように尽力しています。また、本サービスのように採用後のミスマッチを減らすための仕組みづくりを推進することで、近年の企業内の人材不足やこれに対応する採用担当に貢献するだけでなく、採用された求職者も生き甲斐を持ったワークライフを過ごしていけるようなサービスを提供していきます。

中途採用サービス『ミイダス』について

採用が変われば、企業が変わる。ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・届ける」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2025 Fall」(https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル8F

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

