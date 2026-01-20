世界5カ国の若者が陸前高田に滞在。新しい国際交流のかたち

認定特定非営利活動法人SET

認定特定非営利活動法人SET（所在地：岩手県陸前高田市広田町、以下SET）は、2026年1月6日から2月27日までの期間、海外からのボランティアを受け入れる「International Japan Volunteer Program」を開始いたしました。

デンマークの成人教育機関「フォルケホイスコーレ」との交流事業として2021年に開始以来、陸前高田での受け入れは今回で5回目を迎えます。今回は、アメリカ、カナダ、オランダ、デンマーク、グリーンランドの5カ国から集まった若者が参加。ゲーミフィケーション（ゲーム要素）を取り入れ、アプリ上のクエストを通じて地域を回遊し、住民との関係性を築くアプローチで受け入れを行います。

地域の方との交流の様子

■ 本リリースのポイント

・世界5カ国から集結：アメリカ、カナダ、オランダ、デンマーク、グリーンランドの若者が、陸前高田で共同生活を開始。

・ゲーミフィケーションの導入：スマホアプリで配信される地域独自の「クエスト」をクリアしながら、楽しく交流のきっかけを作る。

・成果の可視化：活動の集大成として、2月21日・22日にアバッセ陸前高田にて「Pop-up Exhibition」を開催し、発見した地域の魅力を発表。

■ 概要

本プログラムは、株式会社仁藝（所在地：岩手県陸前高田市広田町、以下仁藝）と協働で受け入れています。海外の若者が日本の地域コミュニティに入り込み、住民と共に地域の価値を再発見するボランティアプログラムです。参加者は陸前高田市にあるシェアハウスで生活し、地域の一員として活動します。「住民100人との対話」を目標に掲げ、言葉の壁を越えたコミュニケーションを通じて、過疎が進む地域における「多文化共生の賑わい」づくりに貢献します。

奇跡の一本松の前にて

■ 実施内容：アプリと対話を組み合わせた、新しい地域交流

1. アプリを活用した探索活動「Rikuzentakata Quest」

本プログラムでは、スマホアプリを通じてローカライズされた「クエスト（指令）」が参加者に配信されます。参加者はそのクエストをクリアするために、地域住民に聞き込みを行ったり、特定の場所を訪れたりします。デジタルな媒体をきっかけにしつつ、現場ではリアルな対話が生まれる仕掛けとなっており、自らの選択で行動範囲を広げながら、ディープな地域の魅力を発掘していきます。

2. 週に一度の「国際交流カフェ」

地元の交流拠点「Cafe彩葉（いろは）」にて、毎週水曜日にボランティアメンバーがホストを務めるカフェを開催。まち歩きで見つけた発見を住民と共有したり、母国の文化紹介や「お菓子」の提供などを通じておもてなしをします。英語が話せない高齢者も気軽に立ち寄れる、温かい居場所作りを目指します。

3. 音楽でつながるワークショップ

言葉の壁が最も低くなる「音楽」を共通言語にします。地域の子供たちや住民と一緒に楽器を演奏したり歌ったりする時間を設け、言語を超えた一体感を醸成します。

■ 今後のスケジュールと成果発表

ボランティアたちは現在、地域での生活をスタートさせており、クエストを通じた住民との交流を重ねています。活動の集大成として、彼らの発見を可視化する展覧会を開催します。

成果発表展（Pop-up Exhibition）

日時：2026年2月21日(土)・22日(日)

場所：アバッセたかた パブリックスペース（予定）

内容：作成した「地域資源マップ」や活動写真の展示。彼らの視点で切り取られた陸前高田の魅力を通じて、地域の方々へ感謝を伝えます。

■ 関係者コメント

・プログラム参加者（デンマーク出身）

「東京や大阪、京都といった大きな町ではなく日本の田舎に残る精神性や文化、伝統的な暮らしを体験したいと思いこのプログラムに参加しました。日本の地方の田園エリアを訪れることは海外の人にとっては簡単ではないです。しかし、今回はSETを通じてプログラムに参加し、地域に暮らす特別な経験ができると思い参加しました。」

・事業担当者コメント

「5回目となる今回は、彼らが『自らの意志』で動いた先に、どんなドラマが生まれるのかを重視しています。アプリという現代的なツールと、シェアハウスでの生活という土着的な体験が混ざり合い、お互いにとって忘れられない絆が生まれることを期待しています」

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGOODなchangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊、大学生・社会人プログラム、コミュニティづくり、などを通じて、2024年度は年間5,000人以上が活動に参加。若者の成長と地域の活力を同時に生む“循環型の社会装置”として活動を展開しています。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747