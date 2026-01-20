Kingston、2025年も「米国トッププライベート企業」に選出

Kingston Technology International Limited

台北- 1月20日, 2026 - メモリストレージ製品および技術ソリューションの世界的リーダーであるKingston Technologyは本日、Forbesが発表した「2025年版 米国トッププライベート企業(https://www.forbes.com/lists/top-private-companies/)」において、28位にランクインしたことを発表しました。この評価は、急速に進化する市場環境において、Kingstonが継続的な成長を遂げていることを示しています。Kingstonは、同ランキングにおいて「テクノロジーハードウェア＆機器」分野で引き続きトップの座を維持し、業界リーダーとしての地位を確固たるものにしました。

Kingstonは20年以上にわたり、DRAMモジュールのサードパーティ・サプライヤーとして世界第1位(https://www.kingston.com/en/company/press/article/77450)の座を誇り、チャネル市場におけるSSDでも第1位(https://www.kingston.com/en/company/press/article/77779)を維持し続けています。Kingstonが高品質な製品を継続的に提供するとともに、世界中のパートナーや顧客との強固な関係を維持してきたことを反映しています。Kingstonの成功の背景には、「Built on Commitment（コミットメントの上に構築）」という、シンプルでありながら力強い理念があります。この指針は、約40年にわたり同社の企業文化と事業運営を形づくってきました。1987年の創業当初から、グローバルなテクノロジー企業へと成長した現在に至るまで、Kingstonは品質、信頼性、そして顧客第一の姿勢への取り組みを一貫して貫いています。

Kingstonは次のように述べています。「今回のForbesによる評価は、『Built on Commitment（コミットメントの上に構築）』という当社の理念とともに、製品ラインナップの拡充、グローバルパートナーシップの強化、そして性能と信頼性における業界基準を引き続き打ち立てていくという、Kingstonの揺るぎない姿勢と長期的なビジョンを示すものです。これらの成果はいずれも、業界全体にわたって築いてきた強固な基盤と、協力関係なしには成し得なかったものです。」

米国最大のプライベート企業ランキングの全体は、こちら(https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/)からご覧いただけます。

詳細については、kingston.com(http://kingston.com)をご覧ください。

Kingston Technologyについて

ビッグデータからIoTデバイス、ノートPC、デスクトップPC、ウェアラブル技術に至るまで、Kingston Technologyは最高品質の製品ソリューション、サービス、サポートを提供することに専念しています。世界中の主要なPCメーカーやクラウドプロバイダーから信頼される当社は、長期的なパートナーシップを大切にし、進化と革新を続けています。品質と顧客対応を最優先に考え、すべてのソリューションが最高基準を満たすことを保証します。常にお客様やパートナーの声に耳を傾け、学び、協力し、長期的な影響を与えるソリューションを提供することを目指しています。Kingston Technologyと当社の「Built on Commitment」ビジョンの詳細は、Kingston.com(https://www.kingston.com/en)をご覧ください。

