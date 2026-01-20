トラック予約/受付システム「トラック簿」とセーフィーのAIソリューションが連携

ハコベル株式会社

「物流の『次』を発明する」をミッションに掲げるハコベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：狭間 健志、以下：ハコベル）と、クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島 隆平、以下：セーフィー）は、協業を開始しました。ハコベルが提供する3年連続成長率No.1（※2）のトラック予約/受付システム「トラック簿」と、セーフィーのクラウドカメラおよび車両の入退場を管理する「AI-Appナンバープレート認識」との連携を開始します。

これによりトラックの物流拠点における入退場打刻の自動化を可能とし、荷待ち・荷役時間の効率的かつ正確な把握による一層の物流効率化を支援します。今後はさらなる展開拡大を見据え、両社のパートナーシップのもと本連携ソリューションの一体的な導入を推進していく方針です。

◼️本取り組みの背景

物流業界の諸課題解決に向け、2025年4月に改正物流関連二法が施行されました。この中で、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取り組みの実施がすべての荷主において努力義務となったほか、2026年4月からは一部の荷主等で物流効率化に資する中長期計画の提出などが新たに義務化されます。

こうした動きを受け、バースの混雑緩和や待機・作業時間の正確な把握に繋がるトラック予約/受付システム「トラック簿」の導入が拡大しています。全国の多数の物流拠点で「トラック簿」の導入により、荷待ち・荷役時間の大幅な短縮や、受付作業のデジタル化を通じた業務改善が実現されてきました。

一方、倉庫や物流拠点への入退場の打刻や荷役作業の開始/完了の打刻はタブレット端末やスマホアプリなどを通じて行われています。こうした作業を自動化し待ち時間のさらなる短縮や物流拠点での省人化を実現するためには、車両ナンバーを検知するシステムとの連携が不可欠であるとの考えのもと、セーフィーとの協議を進め、双方の強みを活かした連携を行うことになりました。

セーフィーはこれまで映像データをもとに遠隔での状況確認や映像解析による業務効率化・異常検知・予測などの様々なソリューションを提供し、物流・運輸業界での現場のDXを推進してきました。この度、新たに「AI-Appナンバープレート認識」をリリースし、物流拠点の効率化にさらに寄与できるようになります。また、今後はバースへのカメラ設置を見据えており、バースの稼働率向上や「トラック簿」との連携においては荷役開始・完了の打刻自動化にも繋げていく計画です。

ハコベルは「トラック簿」において既に複数のカメラソリューションとの連携を開始していますが、この度のセーフィーとの取り組みにより、顧客にさらなる選択肢の提供が可能となります。ハコベルでは「トラック簿」の導入がゴールではなく、各物流拠点の特性や事情に合わせた運用体制の構築や取得データの活用が重要であると考えており、「トラック簿」と「AI-Appナンバープレート認識 」の一体導入が最適なソリューションとなりうる物流拠点に対しては、セーフィーとのパートナーシップのもと総合的な提案を行っていく方針です。ハコベルとセーフィーは、物流業界が抱える課題の解決に貢献し、持続可能な物流の実現を目指します。

◼️機能連携の概要

物流拠点の入退場口にセーフィーのカメラデバイスを設置することで、車両情報を取得し、「トラック簿」への入退場打刻を自動で行うことが可能です。ハコベルとセーフィーは、物流拠点ごとに最適な構成を提案します。

- 「トラック簿」で車両情報を事前登録（入場予約は拠点により任意での運用が可能）- 物流拠点の入退場ゲートにセーフィーのカメラを設置することで、カメラが車両のナンバーを検知- 登録済みの車両情報を「トラック簿」の情報と照合し、入場時刻を登録- 荷役完了後のトラック退場時、カメラが再度車両ナンバーを検知し退場時刻を登録

※1：テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

※2：出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所「スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】」

◼️ハコベル株式会社について

ハコベル事業は「物流の『次』を発明する」をミッションに、印刷のプラットフォームを展開するラクスル株式会社の新規事業として2015年に開始いたしました。2022年8月に分社化、セイノーホールディングスの出資を受け、セイノーホールディングス・ラクスルのジョイントベンチャーとして新たなスタートを切りました。2023～24年には山九・福山通運・日本ロジテム・日本郵政キャピタルにも資本参画いただき、2025年には環境エネルギー投資、SOMPO Growth Partners、ＪＡ三井リースからもご出資いただいております。

【企業情報】

商号：ハコベル株式会社

代表取締役社長CEO： 狭間 健志

設立：2022年8月1日

所在地：東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル1・3F

事業内容：運送手配マッチングサービス、物流DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL： https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/