エンタープライズ向けWork AIプラットフォーム「Glean」の販売を開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：山中 茂生）の丸紅ITソリューションズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、丸紅ITソリューションズ）は、Glean Technologies, Inc.（CEO：Arvind Jain 以下、Glean）と、販売代理店契約を締結し、企業のデータに接続するWork AIプラットフォーム「Glean」の販売および導入・運用支援サービスを開始します。また、Glean単体の販売に加え、Boxなどの各種データソースとなるアプリケーションの導入・運用で培った知見を生かし企業の情報検索基盤の構築・運用とナレッジ活用推進を支援します。

多くの企業がSaaSの活用によって業務効率を向上させる一方で、「各SaaSに情報が分散し、必要なデータを見つけにくい（データのサイロ化）」という新たな課題が顕在化しています。生成AI活用が喫緊のテーマとなる中、分散したデータを横断的に検索し、回答を生成するAIアシスタントへの期待は高まっていますが、「適切な設定が行われないことで、期待した精度の検索結果や回答が得られない」、「本来閲覧権限のないデータが回答に含まれてしまう」、「高頻度の機能アップデートへの追随」といった品質面、ガバナンス面、運用面の課題により、導入に踏み切れない、あるいは導入しても十分な効果を得られていない企業もあります。

Gleanは、従業員が自社のナレッジを的確に見つけて理解すること、コンテンツを生成すること、多くの業務を自動化することを支援する「Work AI」プラットフォームです。コンテキスト認識型アーキテクチャに基づき、下記の3つのレイヤーで機能を提供します。

・Glean Search

エンタープライズアプリケーション全体を対象に、文脈や権限を考慮した検索を実現し、必要な情報や最適なエキスパートを迅速に特定します。

・Glean Chat

企業コンテキストに基づいて動作するパーソナライズされたAIコワーカーとして、質問への回答、ドキュメントや会話の要約、情報分析、ビジネス文書のドラフト作成を支援します。

・Glean Agents

繰り返し発生する複数ステップの業務プロセスを結果志向の自律型ワークフローへと変換し、一貫したセキュリティとガバナンスの制御のもとで、さまざまなシステムをまたいだ計画立案とアクション実行を可能にします。

丸紅I-DIGIOは、エンタープライズ向けクラウドストレージBoxの豊富な導入・運用実績に加え、Gleanの主要な連携先であるMicrosoft 365、Slack、Notion、Zendeskなどの運用経験を生かし、Glean導入時のデータソース接続設定やセキュアな環境構築におけるアクセスおよびアカウント権限管理の支援から、標準コネクタでは対応しきれない日本製SaaSとの独自コネクタ開発、進化の早いGleanの機能アップデートへの継続的なフォローまで、一気通貫のカスタマーサクセス支援を提供します。また、Gleanの提供を通じて、企業がツール間に分散した情報を安全かつ有効に結び付け、安心してAIを業務へ適用できる基盤づくりを支援します。今後も、Gleanをはじめとする先進的なデジタルソリューションの提供と運用支援を通じて、企業のナレッジ活用と生産性向上に貢献し、お客様のDX推進および競争力強化を継続的に支援していきます。

Glean Technologies, Inc. VP of Partnerships Zubin Irani氏

「エンタープライズ企業は、AIの実験段階を超え、いかにスケールさせながら測定可能な価値を生み出すかに注力し始めています。GleanのWork AIプラットフォームは、信頼できるエンタープライズコンテキストを基盤に、検索機能、強力なAIアシスタント、そして日々の業務で利用される各種システムをまたいで複数ステップの業務を安全に自動化できるエージェントへと適用します。丸紅ITソリューションズ様との協業により、こうしたプラットフォームに深い運用ノウハウと、本番導入の成功に不可欠な厳格な体制を掛け合わせることができます。私たちは共に、日本中の企業がツール間に分散した情報をつなぎ合わせ、安心してAIを展開し、その力を実際の生産性向上へと結びつけられるよう支援していきます。」

製品サイト：https://www.misol-box.com/solution/glean/

【Gleanについて】

Gleanは、すべての人がAIを活用して、よりスマートに働けるよう支援する「Work AI」プラットフォームです。Glean Assistantは、GleanのEnterprise Graphを通じて自社データとつながり、その内容を深く理解する強力なエンタープライズAIアシスタントを従業員一人ひとりに提供します。またGlean Agentsは、自然言語を使って誰もがAIエージェントを作成・活用・管理できるようにします。Gleanの検索技術とエージェントエンジンを基盤としたエージェントは、権限管理、完全な参照性、ガバナンス、セキュリティを担保しながら、組織全体にわたる業務を大規模に自動化します。100以上のコネクタ、選択可能なLLM、柔軟なカスタマイズを可能にするAPI、そして高額なプロフェッショナルサービスを必要としない設計により、Gleanは複雑なAIエコシステムを単一の水平プラットフォーム上でスケーラブルかつ即戦力として導入できるソリューションを提供します。

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ：https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント 管理本部 マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ デジタルソリューションセグメント CXディレクション事業本部

電話: 03-4512-3333

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。