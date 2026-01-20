5年の歳月を経て辿り着いた、究極の「普通」。クライミング・コレクティブ「RSVE」が、初のプロダクト「THE FLOW PANT」のお披露目展示会を下北沢で開催。

株式会社weroll

デジタルマーケティングとカルチャーの再編集を軸に事業展開する、株式会社weroll（東京都世田谷区、代表取締役：浅野雄介）は、自社が展開するプロジェクト、クライミング・コレクティブ「RSVE（アールエスブイイー）」初のプロダクト「THE FLOW PANT」のローンチを記念し、2026年1月23日（金）より下北沢の(tefu) loungeにてポップアップイベント「RSVE: ONE FORM / ONE TONE」を開催いたします。

■ 開発の背景：1本のパンツに、5年という執着。

「RSVE」が最初のプロトタイプから実に5年もの月日を費やし、磨き上げてきたのが「THE FLOW PANT」です。私たちが目指したのは、ギアとしての過剰な主張を削ぎ落とし、都市生活に溶け込みながらも、そのまま岩場へ向かえる「分断のない」一着です。

一見すると、近所の人物が穿いているようなオーセンティックな太畝のコーデュロイパンツ。しかし、その「普通」の裏側には、作り手たちの異常なまでの執着が潜んでいます。本プロダクトは、ライフスタイルに結びついたカルチャーを再編集するwerollのフィロソフィーを体現する、新たなワークウェアの提案です。

■ プロダクトの特徴：ガゼットクロッチの排除と、180度の開脚。

「THE FLOW PANT」の最大の特徴は、クライミングパンツの代名詞とも言える股下の「ガゼットクロッチ」をあえて排除したパターンメイクにあります。

High-step Design: ギア特有のディテールを消しながら、独自のパターンにより180度の開脚とスムーズな足上げを実現しました。

Elevated Back-Pockets: ハーネス装着時や足上げを邪魔しないよう、ヒップポケットをあえて高めに配置。スマートな後ろ姿を維持します。

Classic Stretch-Cord: クラシックな表情を持ちながら、タフな使用に耐え、チョークの汚れもサマになるストレッチコーデュロイを採用。

■ ドキュメント：ZINE『Attempt+ vol.2』の同時公開。

本展示会では、スタイリスト・梶雄太氏とフォトグラファー・平野太呂氏がタッグを組んだタブロイド判の大型ZINE『Attempt+ vol.2』を公開します。本作は、作り込まれたファッションフォトではなく、画家・渡邉太地氏や書店主・早水香織氏といったクリエイターが、日常の中で「THE FLOW PANT」を穿き、創作に向かう等身大の姿を切り取ったフォトシューティングです。今回、「THE FLOW PANT」をご購入されたお客様への限定特典として、本Zineを進呈いたします。

■ 開催概要：RSVE: ONE FORM / ONE TONE

会場では「THE FLOW PANT」の試着・購入ができるほか、プロダクトの背景にある物語を体感いただけます。

会期： 2026年1月23日（金）～ 1月25日（日）

時間： 11:00 - 18:00

会場： (tefu) lounge 下北沢 2F Studio

住所： 東京都世田谷区北沢2-21-22（小田急線「下北沢駅」南西口改札直結）

■ 展開プロジェクト

本プロダクトは、高品質なアイテムを編集者的視点で届ける自社ストア「CASE STUDY STORE」にてオンライン展開いたします。

Case Study Store : https://casestudystore.com/

■ Service & Company

株式会社 weroll

「HOUYHNHNM」や「EYESCREAM」の編集者/広告セールスからキャリアをスタートした代表取締役・浅野雄介らにより2019年設立。クライアントの成長を支援するデジタルマーケティング領域のグロースパートナーでありながら、自社運営の「Case Study Store」を通じて、ライフスタイルとカルチャーが交差する新たな価値を創出しています。

RSVE Instagramアカウント：@rootedsoul_vagabondeyes(https://www.instagram.com/rootedsoul_vagabondeyes?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社weroll プレス担当

Email: info@weroll.co.jp