カスタード生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-」がハラール認証を取得

東京フードイノベーション株式会社

東京フードイノベーション株式会社（本社：東京都港区新橋5-12-11 天翔新橋5丁目ビル10階1002号室）が運営するカスタード生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-（ポテリベーカリートウキョウ）」は、2026年1月20日付で一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションより、ハラール認証（オールプロダクト・ハラール認証／全商品ハラール対応）を取得いたしました。

POTERI BAKERY -TOKYO-は、日本国内のお客様に加え、訪日外国人のお客様にも多くご来店いただき、幅広い層のお客様に支持されています。

近年、日本を訪れるムスリム旅行者は年々増加しており、現在では年間約140万人にのぼるともいわれています。一方で、イスラム教の戒律に対応できる飲食施設はまだ限られており、受け入れ環境の整備が求められています。特に日本では、ハラール対応のスイーツが少ないことも課題の一つです。

こうした背景を受け、より多くのムスリムの方にも安心して当店の商品を楽しんでいただけるよう、ハラール対応を進めることを決定しました。

今回の認証取得にあたっては、全てのドーナツを製造する自社セントラルキッチンにおいて、食材の仕入れから管理、製造に至るまでの工程を見直し、ハラール基準に沿った体制を整備しました。その結果、一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションより、オールプロダクト・ハラール認証を取得いたしました。

POTERI BAKERY -TOKYO-では毎日朝6時から製造を行い、三軒茶屋本店および横浜店へ配送しています。2026年1月20日より、店頭で提供するすべてのドーナツおよびベーカリー商品はハラール対応となり、テイクアウトはもちろん、デリバリーにおいてもハラール対応商品として提供いたします。

今後も、従来からご利用いただいている日本人のお客様をはじめ、さまざまな文化的背景を持つお客様にお楽しみいただけるよう、日本発のプレミアムドーナツブランドを世界へ広げてまいります。多文化共生の実現を目指し、より多くの方に安心してお選びいただける環境づくりを進めてまいります。

■ 店舗概要

※生ドーナツの販売は以下の2店舗となります

【POTERI BAKERY -TOKYO- 三軒茶屋本店】

「POTERI BAKERY -TOKYO- 三軒茶屋本店」2階イートインスペース

●営業時間：11:00～21:00（不定休）

●所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目37番4号 山本ビルC号

●アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩2分

●フロア：1階 販売スペース／2階 イートインスペース

●公式アカウント：https://www.instagram.com/poteribakery_tokyo/

【POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店】

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」販売スペース



●営業時間：12:00～21:00（不定休）

●所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビルB1F

●アクセス：横浜駅 西口または北口 徒歩1分（横浜モアーズ目の前）

●フロア：地下1階 販売スペース

●公式アカウント：https://www.instagram.com/poteribakery_yokohama/

【POTERI BAKERY -TOKYO- セントラルキッチン】

（※セントラルキッチンは、製造工場のみで、販売は行なっておりません）

●所在地：〒171-0051 東京都豊島区長崎2丁目11-2 津軽コーポ 1階

■ 一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションについて

一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーション

一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションは、東京・御徒町の宗教法人アッサラームファンデーションおよびアッサラームマスジドと連携し、2015年に設立されました。

「台東区ハラール認証取得助成事業」などの支援を通じて、日本国内におけるハラールへの理解促進と、日本人への知識提供・啓発活動を行っています。

また、国際的な認証団体としても活動しており、シンガポールのMUIS、マレーシアのJAKIM、タイのCICOTと相互認証を取得しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。

●公式サイト：https://japanhalal.or.jp/

■ オールプロダクト・ハラール認証について

「オールプロダクト・ハラール認証（全商品ハラール対応）」とは、提供するすべての商品がハラール基準に適合していることを示す認証です。認証を受けた店舗では、豚肉および豚由来製品、アルコールを含む調味料等を使用せず、ハラール基準に沿った食材・工程で商品を提供します。

【POTERI BAKERY -TOKYO】-とは

POTERI BAKERY -TOKYO- セントラルキッチンが取得したハラール認定証POTERI BAKERY -TOKYO-ロゴ

「POTERI BAKERY -TOKYO-」は、職人が一つひとつ丁寧に仕上げるカスタード生ドーナツ専門店です。こだわり抜いたレシピで仕立てた“もちっ”とした生地に、北海道産ミルクを使用した濃厚なカスタードクリームをたっぷりと詰め込み、満足感のある味わいをお届けしています。

ブランド名の「POTERI」は、日本語の「ぽってり（ふっくらと丸みのある、愛らしい）」という言葉が由来。丸みのある可愛らしいフォルムのドーナツを、日本だけでなく海外の方にも親しんでもらいたいという思いから名付けられました。商品は数量限定で販売し、売り切れ次第終了となります。

また店舗デザインは“オトナかわいい”をコンセプトに、手作り感のあるオーク材や洗練されたタイル、緑あふれる植栽を取り入れたモダンで心地よい空間を演出しています。