¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬ËÜÊª¤Î¤ª¶â¤Ç¾¦ÇäÂÎ¸³¡ª»Ò¤É¤â¾¦Å¹³¹¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª¡×3·î28Æü(ÅÚ)Ä®ÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¡¢½ÐÅ¹¼ÔÊç½¸Ãæ
NPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥í¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§À¾»³ °¼¡Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ªÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¼Ò²ñÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～¡×¤ò2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÄ®ÅÄ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥×¥é¥¶»ÔÌ±¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¿½¹þÄùÀÚ¡§2·î15Æü¡Ë¡£
¢£ ¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～¤È¤Ï
¥³¥É¥Þ¡ª¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¡£»È¤¦¤Î¤ÏËÜÊª¤Î¤ª¶â¡£²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÂÎ¸³¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý½Ð¤·¤»¤º¡¢¸«¼é¤ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Öcodomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡×¤«¤é¤ÎÊÑ²½
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¡¦2025Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öcodomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±¿±Ä¼Ô¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¡×¤òÌÏº÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¹ÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤«¤é½ÐÅ¹ÎÁ¤òÊ§¤¦·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñÂÎ¸³¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¹³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸
½ÐÅ¹ÎÁ¡§¾®³ØÀ¸ 1,500±ß～ ¡¿ Ãæ³ØÀ¸ 2,000±ß～
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ê2·î18ÆüÈ¯É½¡Ë
¢£ ²áµî¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ
¡¦Âè1²ó codomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡Ê2024Ç¯1·î20Æü¡Ë
¡¦Âè2²ó codomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡Ê2025Ç¯2·î22Æü¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù100ÁÈ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¼êºî¤ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥²ー¥à¡¢Àê¤¤¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤ªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ±þ±ç¡¦¶¨»¿¤Î¤ª´ê¤¤
¥³¥É¥Þ¡ª¤Î·ÑÂ³³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢¶¨»¿¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¶¨»¿¡Ê1,000±ß～¡Ë¡§²ñ¾ì¤Ç¤Î»Ù±ç¼Ô¾Ò²ð¡¢Í¥Àè½ÐÅ¹¸¢¡ÊÃêÁª»þ¡Ë
¡¦Ë¡¿Í¶¨»¿¡Ê10,000±ß～¡Ë¡§²ñ¾ì¤Ç¤Î´ë¶ÈÌ¾·Ç¼¨¡¢¥Á¥é¥·¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Î¾Ò²ð
¶¨»¿¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/yWDWC2hV5pBm6Vgd9
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～16:00
²ñ¾ì¡§Ä®ÅÄ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥×¥é¥¶»ÔÌ±¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ3-1-4¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR²£ÉÍÀþ Ä®ÅÄ±Ø ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¸ý¤¹¤°
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸
½ÐÅ¹ÎÁ¡§¾®³ØÀ¸ 1,500±ß～ ¡¿ Ãæ³ØÀ¸ 2,000±ß～
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://manakuro.com/codoma/
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/pAxQuFR
¡Ú¼çºÅ¼Ô¾ðÊó¡Û
¼çºÅ¡§¥³¥É¥Þ¡ª¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡¿ NPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥í
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô
ÂåÉ½Íý»ö¡§À¾»³ °¼
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://manakuro.com
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³¥É¥Þ¡ª¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊNPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥íÆâ¡Ë
Ã´Åö¡§À¾»³
E-mail¡§nissy@manakuro.com
TEL¡§070-8965-2480