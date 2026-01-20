¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬ËÜÊª¤Î¤ª¶â¤Ç¾¦ÇäÂÎ¸³¡ª»Ò¤É¤â¾¦Å¹³¹¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª¡×3·î28Æü(ÅÚ)Ä®ÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¡¢½ÐÅ¹¼ÔÊç½¸Ãæ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥í

NPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥í¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§À¾»³ °¼¡Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ªÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¼Ò²ñÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～¡×¤ò2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÄ®ÅÄ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥×¥é¥¶»ÔÌ±¹­¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¿½¹þÄùÀÚ¡§2·î15Æü¡Ë¡£



¢£ ¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～¤È¤Ï


¥³¥É¥Þ¡ª¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£


Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¡£»È¤¦¤Î¤ÏËÜÊª¤Î¤ª¶â¡£²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¡£


¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÂÎ¸³¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý½Ð¤·¤»¤º¡¢¸«¼é¤ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ¡Öcodomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡×¤«¤é¤ÎÊÑ²½


ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¡¦2025Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öcodomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£


¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±¿±Ä¼Ô¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¡×¤òÌÏº÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥É¥Þ¡ª¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


½ÐÅ¹ÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤«¤é½ÐÅ¹ÎÁ¤òÊ§¤¦·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñÂÎ¸³¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£ ½ÐÅ¹³µÍ×


ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸


½ÐÅ¹ÎÁ¡§¾®³ØÀ¸ 1,500±ß～ ¡¿ Ãæ³ØÀ¸ 2,000±ß～


¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë


¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ê2·î18ÆüÈ¯É½¡Ë



¢£ ²áµî¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ


¡¦Âè1²ó codomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡Ê2024Ç¯1·î20Æü¡Ë


¡¦Âè2²ó codomo¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Á¤À¡Ê2025Ç¯2·î22Æü¡Ë


¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù100ÁÈ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¼êºî¤ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥²ー¥à¡¢Àê¤¤¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤ªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£



¢£ ±þ±ç¡¦¶¨»¿¤Î¤ª´ê¤¤


¥³¥É¥Þ¡ª¤Î·ÑÂ³³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢¶¨»¿¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦¸Ä¿Í¶¨»¿¡Ê1,000±ß～¡Ë¡§²ñ¾ì¤Ç¤Î»Ù±ç¼Ô¾Ò²ð¡¢Í¥Àè½ÐÅ¹¸¢¡ÊÃêÁª»þ¡Ë


¡¦Ë¡¿Í¶¨»¿¡Ê10,000±ß～¡Ë¡§²ñ¾ì¤Ç¤Î´ë¶ÈÌ¾·Ç¼¨¡¢¥Á¥é¥·¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Î¾Ò²ð


¶¨»¿¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/yWDWC2hV5pBm6Vgd9



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û


¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥³¥É¥Þ¡ª～Ä®ÅÄ¤³¤É¤â¾¦Å¹³¹～


Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～16:00


²ñ¾ì¡§Ä®ÅÄ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥×¥é¥¶»ÔÌ±¹­¾ì¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ3-1-4¡Ë


¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR²£ÉÍÀþ Ä®ÅÄ±Ø ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¸ý¤¹¤°


ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸


½ÐÅ¹ÎÁ¡§¾®³ØÀ¸ 1,500±ß～ ¡¿ Ãæ³ØÀ¸ 2,000±ß～


¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://manakuro.com/codoma/


¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/pAxQuFR



¡Ú¼çºÅ¼Ô¾ðÊó¡Û


¼çºÅ¡§¥³¥É¥Þ¡ª¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡¿ NPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥í


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô


ÂåÉ½Íý»ö¡§À¾»³ °¼


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://manakuro.com



¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


¥³¥É¥Þ¡ª¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊNPOË¡¿Í¤Þ¤Ê¥¯¥íÆâ¡Ë


Ã´Åö¡§À¾»³


E-mail¡§nissy@manakuro.com


TEL¡§070-8965-2480