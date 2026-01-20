横浜赤レンガ倉庫主催「酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー」でモバイルオーダーシステム「NEW PORT」をお使いいただけます
施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営するスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）は、株式会社横浜赤レンガ（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：岩崎 求起）が1月17日より開催している「酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー」にて、飲食ブースの料理をスマホから注文・決済できるモバイルオーダーサービスを提供いたします。
酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショーとは？
ご当地鍋18種、日本酒100種超を楽しめるフードフェスティバル「酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー」。「宴 -utage-」をイベントテーマにエンタメ力が過去最高にパワーアップし、全国鍋総選挙、お笑いライブ、縁日等で大人も子供もワクワクする“ハレの日”を演出します。
【イベント概要】
■期間
2026年1月17日（土）～2月1日（日） 計16日間
※雨天決行、荒天時は休業することがあります。
■時間
平日 12:00～21:00（L.O. 20:30）
土日 11:00～21:00（L.O. 20:30）
■場所
横浜赤レンガ倉庫イベント広場
■入場料
無料（飲食・物販代等は別途）
■主催
横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
■後援
横浜市
■特別協賛
株式会社ダイショー
■協賛
協和薬品株式会社
■協力
株式会社エクシング
■HP
https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/168
複数店舗買いまわり可能！イベント向けモバイルオーダー
本イベントでは、会場内の飲食ブースに出店する店舗のうち「一杯鍋ブース」と「作る鍋エリア」の計19店に当社が運営するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」を導入。横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリから注文サイトに遷移し、来場者は会場のどこからでも掲載メニューの閲覧・注文が可能です。
※モバイルオーダーのご利用には横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリへの会員登録が必要です。
STEP 1：横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリにログインし、画面右下の「モバイルで注文」をクリック
STEP 2：特設注文サイトに遷移し、ご注文いただける店舗が一覧で表示されます。
STEP 3：お好きな料理をお選びいただき、お支払い情報を入力してご注文完了です。
STEP 4：商品ができたらSMSでお知らせが届きますので、店頭にてお料理をお受け取りください。
またNEW PORTの独自機能である「複数店舗同時注文」機能により、お席にお座りのまま気になった飲食ブースのお好きな料理をお買い求めいただけます。家族連れやカップルなど、別の飲食ブースの料理を食べたい際にもスムーズに注文ができ、店頭の行列に並ぶ手間を解消いたします。
今年も大きな賑わいが予想される本イベントにおいて、モバイルオーダーが会場の混雑の緩和、快適なイベント空間の創出に貢献できるよう取り組んでまいります。ぜひご期待ください。
◆『酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー』詳細はコチラ
https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/168
◆『横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリ』詳細はコチラ
https://www.yokohama-akarenga.jp/app/
■NEW PORTとは？
施設DXプラットフォーム「NEW PORT」。フードコートのテーブルオーダーや遊休地を活用したOMOポップアップストアなど、様々なシーンにおけるオーダーマネジメントシステムとして提供しております。簡単かつスピーディーにシステム構築が行え、施設やイベント運営の幅をオンラインにまで拡張するオーダープラットフォームです。NEW PORTを通じた不動産価値の向上、またテナントやお客様の利便性向上を実現し、あらゆる場所を売り場として展開いただけます。
【スカイファーム株式会社】
スカイファームは、「GOOD TIME, GOOD PLACE.」をミッションに掲げ、商業施設、駅、オフィス、イベント会場といった「場づくり」において、飲食体験や購買体験をより便利かつ快適にするDXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。日本における商業施設DXの先駆者として、新たな顧客体験の創出と施設運営の革新に貢献して参ります。
＜会社概要＞
社名：スカイファーム株式会社
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
代表者：代表取締役 木村 拓也
設立：2015年7月
事業内容：商業施設向けDXプラットフォームの開発・運営
企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/