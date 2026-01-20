オケージョンドレスブランド「darial」公式オンラインストアが2026年1月20日オープン！新作予約販売と対象アイテム20％OFFのオープン記念フェア、LINE登録1000円OFFクーポンも実施

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役：下井大学／本社：東京都中央区）は、オケージョンドレスブランド「darial（ダリアル）」の世界観をより深く楽しめる、オフィシャルオンラインストアをオープンし、2026年1月20日（火）17時より公式オンラインストアにて商品の販売を開始いたします。

■darialとは

「darial（ダリアル）」は、結婚式や二次会、パーティーなどの特別なシーンに寄り添うオケージョンドレスブランドです。

トレンド感と品の良さを兼ね備えたデザインを軸に、体型を美しく見せるシルエットや着心地の良さにもこだわり、幅広い年代の女性に支持されています。

提案シーンに合わせて何着も欲しくなる、手に取りやすい価格帯も魅力的。

新たにオープンする公式オンラインストアでは、オケージョンドレスを中心に、ワンピースやセットアップ、小物など、さまざまなシーンに対応するアイテムを展開。

価格帯は日常使いしやすいラインから特別な日の一着まで幅広く揃え、初めての方でも選びやすい構成となっています。

公式サイトはこちら :https://darial.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120top

■公式オンラインストアを開設した背景

これまで「darial」はZOZOTOWNなどの複数の販売チャネルを通じて展開してきましたが、ブランドの世界観や商品ラインナップをより分かりやすくお届けしたいという想いから、公式オンラインストアの開設に至りました。

公式サイトならではの情報発信やコンテンツを通じて、ドレス選びの時間そのものを楽しんでいただける場を提供します。

■新作アイテムの予約販売開始

公式オンラインストアのオープンにあわせて、「darial（ダリアル）」の新作コレクションの予約販売を開始いたします。

今回の予約販売では、結婚式や二次会、パーティーなどのオケージョンシーンに加え、入園式・卒園式・入学式などのフォーマルな場にも対応するドレス・ワンピースを展開。さまざまなライフシーンで活躍する最新デザインを、いち早くご購入いただけます。

なお、予約商品は数量限定となり、準備数に達し次第、受付を終了いたします。

jacket set pants dress/ジャケットセットパンツドレス

価格：\20,900

カラー：ミント/ブラック/ブラウン

サイズ：S/M

セットアップのまじめさを残したまま、トレンドをふんだんに盛り込んだアイテムが登場。

通年着ていただけるジャケットは、素材を使用し単品でも贅沢な仕上がり。

ショート丈でバランスよくご着用いただけ、身幅とアームホールは程よくゆとり感を持たせることでこなれた印象でご着用いただけます。

ポイントはなんといっても、クラシカルなムード漂うレース使い。

スカラップカットの繊細さが相まって、唯一無二のデザインに仕上がっています。

Tシャツやブラウスはもちろん、お手持ちのパンツやワンピースとのレイヤードスタイルもおすすめです。

オールインワンは縦のラインが強調されたワイドシルエットで、スタイルアップ効果も。

スクエアネックでデコルテ見せできるので、お気に入りのネックレスを合わせたり小物使いが楽しめます。

こちらもレース切り替えを施し、単品使用でもお洒落度の高い１枚に。

ゴムウエストで留まるデザインがメリハリの利いたシルエットを描き、バッグファスナー＆ポケット付きで機能面も充実。

ジャケットを羽織ったり、オールインワン１枚で着てみたりと違う印象を出せるので、結婚式二次会やパーティー、卒業式や入園式などのママ行事や謝恩会まで幅広いシーンで着て頂けます。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d001?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_4o7d001

point lace pants setup/ポイントレースパンツセットアップ

価格：\19,800

カラー：グレー/ブラック/ベージュ

サイズ：S/M

ペプラムトップスとタックパンツのセットアイテム。

杢がかった生地は通年してご着用いただける素材で、ハリ感もあり高見えします。

やや後ろ下がりに仕上げたサイドペプラムはヒップ周りをカバーしつつ腰位置を高く見せる効果も。

カットレースを並べることで、ワンランク上のクラシカルな雰囲気に仕上げました。

後ろ身頃はゴム仕様なので窮屈感なく動きやすいのでストレスフリーでご着用いただける

ボトムはセミストレートの美脚シルエットを採用。

センタープレスできちんと感もあり、すっきり見えるシルエットに加え実用的なサイドポケットも嬉しいポイント。

ウエスト後ろ中心はゴム仕様なっており、ベルトループ付きで単品でのご使用も可能です。

スタイルがよく見えるようトップスとパンツのバランスにとことんこだわった大人の一着。

セパレートなので単体でも着回しの効く万能さが嬉しい◎

オケージョンだけでなく、入園／卒園／入学／卒業式など特別なハレの日にもおすすめです。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d002?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_4o7d002

offsholder lace dress/オフショルダーレースドレス

価格：\19,800

カラー：ブラック/ブルー/ベージュ

サイズ：S/M

大柄の刺繍レースを使った贅沢な１枚。

光の角度によってさりげなく煌めくスパンコールがパーティーシーンに相応しい華やかさを演出します。

透け感のあるチュールスリーブはオフショル風デザインで仕上げ、肩や二の腕を隠しつつ今っぽい抜け感のある印象に。

スカートはややコクーンシルエットで仕上げることで全体のイメージを落ち着かせ、構築的なシルエットでトルソーのような美しさを演出します。

カラーはコントラストの美しい３色をご用意。

それぞれ女性らしいイメージを与えてくれるカラーに仕上がっています。

結婚式の二次会やパーティーなどのお呼ばれはもちろん、お食事会や謝恩会まで幅広いシーンで活躍しそう◎

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7d004?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_4o7d004

satiin bijou set dress/サテンビジューセットドレス

価格：\19,800

カラー：ブラック/イエロー/ブルーグレー

サイズ：S/M

チュールボレロとワンピースのセットアイテムが登場。

キャミワンピースは全て手付けでビジューを縫い込んだこだわりのデザイン。

ほんのりとツヤをまとった地厚なサテン生地を使用し、計算されたパターンメイキングで上質な１枚となっております。

着丈はアジャスター調節可能で、単品でも華やかな印象です。

ボレロはショート丈に設定し、野暮ったく見せないシルエットづくりにこだわりました。

袖フリルが二の腕をカバーし、マナーを守りつつバランス良くレイヤードコーデを楽しめます。

前後２WAYでご着用いただけるので、ボタンを外して羽織ってもまた違う印象に◎

カラーはブラック・イエロー・ブルーグレーをご用意。

大人の遊び心を演出しながら、上品さも忘れないバランス感覚がパーティーコーデを格上げしてくれます。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7g001?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_4o7g001

drop bijou frill top/ドロップビジューフリルトップス

価格：\7,700

カラー：ブラック/ブルーグレー/グレージュ

サイズ：フリーサイズ

さまざまな着こなしが出来るデザイントップスが登場。

あえて粗めのチュール生地で仕立てることで、フリルのボリュームを維持し存在感のあるルックスに仕上げました。

ポイントは随所に散りばめられた可愛らしいドロップビジュー。

派手すぎずスタイリングの邪魔をしないサイズ感を採用し、唯一無二のチュールトップスが完成しました。

フリルチュールのお袖は肩を落としてオフショルにしたり、腕を通してノースリーブにしたり、肩にかけてみたりとシーンに合わせてマルチWAYな着こなしを選べます◎

カラーはブラック・グレージュ・ブルーの３色をご用意。

合わせやすいカラー展開で、主役アイテムとして重宝しそう。

オケージョンシーンでは とのセット着用を推薦◎

デイリーではパンツやスカートに合わせて、トップボリュームのコーディネートを楽しんで。

商品を見る :https://darial.jp/products/4o7g002?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_4o7g002

■オープン記念フェア開催

公式オンラインストアのオープンを記念し、対象アイテムが20％OFFとなるオープン記念フェアを開催いたします。

期間は、2026年2月3日（火）17:00まで。新作予約商品を含む対象アイテムを、お得にご購入いただける期間限定のフェアです。

特別な日の一着を探している方はもちろん、入園・入学などのフォーマルシーンに向けた準備にもおすすめの内容となっています。

フェア対象商品はこちら :https://darial.jp/collections/open-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=darial&utm_campaign=260120_open-campaign

■LINEお友だち登録キャンペーン

LINEお友だち登録キャンペーンを実施いたします。

公式LINEアカウントをお友だち登録いただいた方全員に、公式オンラインストアでご利用いただける1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。

新作予約商品やオープン記念フェア対象アイテムにもご利用いただけるため、よりお得にお買い物をお楽しみいただけます。

▼お友だち登録はこちら

https://line.me/R/ti/p/@535syxxk

ブランド概要

ブランド名：darial（ダリアル）

Store：https://darial.jp/p260120

LINE：https://line.me/R/ti/p/@535syxxk

Instagram：https://www.instagram.com/darial_official/

Snap：https://www.instagram.com/darial_snap/

株式会社dazzy

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F